Auf der Bundesstraße 4 nördlich von Gifhorn ist am Dienstagnachmittag gegen 16.55 Uhr ein großer Eisblock vom Dach eines blauen VW-Busses gerutscht und hat den linken Außenspiegel eines Audis zerstört, der auf der Gegenfahrbahn in Richtung Braunschweig unterwegs war. Da die Bundesstraße zu diesem Zeitpunkt stark befahren war, hofft die Polizei auf Zeugen. Die 26-jährige Audi-Fahrerin aus Obernholz war mit ihrem braunen Audi A6 unterwegs. In Höhe der Ortschaften Kästorf und Gamsen krachte der Eisblock gegen ihren linken Außenspiegel. Das Spiegelglas wurde herausgeschlagen, das Plastik der Umrahmung zerbrach. Der Fahrer des VW-Busses setzte seine Fahrt fort, möglicherweise hatte er den Vorfall gar nicht gemerkt.

Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Gifhorn unter Tel. (0 53 71) 98 00 zu melden.

