Gifhorn

Wie lange es beim Engpass auf der B 4-Westumgehung bei Gifhorn bleibt, ist weiterhin unklar. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ist noch mit der Ursachenforschung für die Fahrbahnabsenkung an der Allerkanal-Brücke beschäftigt.

Seit einem Monat gibt es auf der Fahrbahn Richtung Süden die Baustelle, an der noch keine Bagger tätig sind. Streckenkontrolleure der Straßenmeisterei Vorsfelde hatten im Juni die Absenkung der rechten Fahrspur festgestellt. Ende Juni hat die Landesbehörde sie gesperrt. Seitdem rollt der Verkehr bei erlaubter Höchstgeschwindigkeit von Tempo 60 auf der linken Spur daran vorbei. Mit der Maßnahme will die Landesbehörde weitere Absenkungen der Fahrbahn in Folge der Verkehrsbelastung vermeiden.

Warum ist die B 4 an der Allerkanal-Brücke abgesackt? Die Landesbehörde ist noch bei der Ursachenforschung. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Noch ist die Landesbehörde der Ursache auf der Spur, teilte Fachbereichsleiter Heiko Lange auf AZ-Nachfrage mit. „Bodengutachter haben die Absackung begutachtet.“ Dazu hätten sie Bodenuntersuchungen vorgenommen. Die Bodenproben werden zurzeit im Labor untersucht. „Sobald die Ergebnisse vorliegen, wird die weitere Vorgehensweise festgelegt.“

„Dazu steht die Straßenbauverwaltung auch mit dem damals ausführenden Bauunternehmen in Kontakt“, sagt Lange weiter. Man habe die Firma aufgefordert, den Mangel zu beseitigen. Die Stellungnahme des Unternehmens stehe noch aus.

Unklar ist, wann der Verkehr wieder auf beiden Spuren läuft

Ein genauer Termin zur Beseitigung der Absackung und damit zur Aufhebung der verkehrlichen Einschränkungen steht laut Lange noch nicht fest. Die Landesbehörde bitte die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Es ist nicht der erste Mangel auf der Westumgehung, die erst vor wenigen Jahren saniert worden ist. Die Landesbehörde hatte mit diesem Straßenbau-Projekt offenbar wenig Glück. Es gab diverse Pannen seitdem.

Der Neubau der Brücke über die Celler Straße Mitte des vorigen Jahrzehnts war überschattet von der Pleite der ausführenden Firma. Weil Regenwasser nicht von der Fahrbahn ablief, sondern Seen bildete und sich dadurch Aquaplaninggefahr auf der neu asphaltierten Fahrbahn entlang der gesamten Strecke entwickelte, musste die Landesbehörde die B 4 jahrelang auf Tempo 60 bei Nässe beschränken. Neuartige Ablaufrillen in der Fahrbahnoberfläche haben das Problem eingedämmt, nur nicht an zwei Stellen: In Höhe Parkplatz in Fahrtrichtung Süden und zwischen Allerbrücke und Bundesstraßenkreuz in Fahrtrichtung Norden bleibt es bei Tempo 60 bei Nässe.

Von Dirk Reitmeister