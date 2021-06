Gifhorn

Mit diesem Streckenabschnitt der B 4 hat die Landesbehörde für Straßenbau seit Jahren kein Glück: Aktuell bereitet die Allerkanalbrücke an der Gifhorner Ortsumgehung Sorge. Bei einer der regelmäßigen Streckenkontrollen stellten Experten eine Absackung fest. Sofort ordnete die Behörde die Sperrung eines Fahrstreifens in Fahrtrichtung Braunschweig an.

Wie das auf der vor wenigen Jahren erst umfassend sanierten Bundesstraße passieren kann? Das wüsste Michael Peuke, Leiter der Behörde, auch zu gerne. „Wir können aktuell noch nicht genau sagen, was der Grund für die Absackung ist. Ein Baugrundgutachter muss hinzugezogen werden.“

Bis auf Weiteres bleibt eine Fahrspur Richtung Süden gesperrt

Eine entsprechende Ausschreibung sei raus. Erst nach der Begutachtung könne gesagt werden, wie umfangreich die Ausbesserungsarbeiten sind. Bis dahin müssen Autofahrer auch noch damit leben, dass in Höhe der Allerbrücke in Fahrtrichtung Süden der Verkehr nur einspurig über die Überholspur fließen kann. Etwa Ende nächster Woche sei absehbar, wie umfangreich erneute Arbeiten sein werden.

Peuke nimmt die erneute Hiobsbotschaft von der Gifhorner Ortsumgehung sportlich: „Diese Strecke ist immer für Überraschungen gut.“ Bezahlt mache sich, dass die Straßenmeistereien sehr regelmäßig in Zweier-Teams – einer fährt, einer begutachtet die Straße – unterwegs seien. So konnte auch die Absackung der Bundesstraße 188 hinter Weyhausen entdeckt werden. Am Dienstag liefen die Ausbesserungsarbeiten an.

Auch Straßenschäden an der B 188: Bauarbeiten geplant

Im Fokus steht übrigens auch die B 188 im Verlauf zwischen Gifhorn und Meinersen. Hier mahnen bereits Schilder vor dem schlechten Fahrbahnbelag. Noch in diesem Jahr möchte die Behörde hier entsprechende Bauarbeiten auf den Weg bringen.

Von Andrea Posselt