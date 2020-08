Gifhorn

Die Präparierung der Fahrbahn der B 4-Westumgehung bei Gifhorn mit Rillen gegen Aquaplaning kommt voran. Auf der Fahrbahn in Richtung Lüneburg sind die Spezialisten bereits durch. Kommende Woche sollen die letzten Rillen in der Fahrbahn nach Braunschweig gefräst sein.

Bereits am vorigen Wochenende tauchte das erste Feld mit den diagonal über die Fahrbahn laufenden Streifen auf – an einer Brücke einige Hundert Meter hinter dem Abzweig der alten B 4. Inzwischen sind weitere Felder mit diagonalen Streifen vor allem in der nördlichen Hälfte hinzu gekommen – etwa an der Brücke über dem alten Kirchweg oder unter der Brücke des Wilscher Weges.

Zur Galerie Ein Muster aus Streifen im Asphalt: Das Bild bietet sich dem, der vom Wilscher Weg auf Gifhorns B 4-Westumgehung blickt. Die diagonalen Rillen sollen Regenwasser ableiten und Aquaplaning verhindern.

Auch auf der Fahrbahn in Richtung Braunschweig sind erste Rillen zu sehen, allerdings nur teilweise und nicht überall dort, wo sie sein sollen. In Höhe Wilscher Weg zum Beispiel gibt es die Rillen bislang nur auf der linken Spur. Die letzten Fräsarbeiten auf der Fahrbahn nach Süden sollen voraussichtlich in der Nacht von Montag auf Dienstag laufen, so Bau-Fachbereichsleiter Heiko Lange von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel. „Anschließend werden in der Woche noch die Bankette (Seitenbereiche direkt neben der Fahrbahn) abgetragen, um das Wasser aus den Rillen in die Seitenbereiche ableiten zu können.“

Die Fräsarbeiten laufen nachts bei einspuriger Verkehrsführung. Von den Vorarbeiten haben mehr Autofahrer etwas mitbekommen. In der vorigen Woche waren Vermessungstrupps auf der B 4 tagsüber unterwegs. Kein ganz ungefährlicher Job, denn sie mussten im laufenden Verkehr auch die befahrene Fahrspur mit dem Messrad abrollen.

Tempo 60 bei Nässe wird erst aufgehoben, wenn die Rillen wirken

An insgesamt elf Stellen auf der vierspurigen B 4 bei Gifhorn sollen die Streifen mit den bis zu einen Zentimeter tiefen Rillen über die Fahrbahn das Regenwasser in den Seitenraum ableiten. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, werden die „Tempo 60 bei Nässe“-Schilder nicht automatisch gleich abgebaut, so Lange. Man werde noch zwei, drei Regengüsse abwarten und die Wirkung beobachten, „um sich dann zusammenzusetzen und eine Entscheidung zum weiteren Vorgehen gemeinsam zu treffen. Solange bleibt Tempo 60 bestehen.“

Bewährtes System

Doch die Chancen stehen offenbar ganz gut, dass das Nässe-Tempolimit bald der Vergangenheit angehört. Auf anderen Straßen habe sich dieses Verfahren bereits bewährt, sagt Lange. Er nennt die A 9 in Bayern als Beispiel. Aber auch in Gifhorn habe man erste Beobachtungen machen können. In der Nacht zum Mittwoch „hat sich an der B 4 gezeigt, dass das Wasser in den Rillen zum Fahrbahnrand hin abfließt“.

