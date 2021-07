Gifhorn

Die Vorbereitungen laufen seit fast 30 Jahren, jetzt geht’s auf die Zielgerade: Bei einem Besuch im Gifhorner Schloss kündigte Niedersachsens Verkehrsminister Dr. Bernd Althusmann am Freitag den Baustart der B-4-Umgehung Rötgesbüttel-Meine für 2023 an. 200 private Einwendungen sind in den überarbeiteten Planfeststellungsunterlagen berücksichtigt worden. Sie liegen jetzt bis zum 22. September erneut zur Einsicht aus. Die Investitionssumme für das Projekt beträgt mehr als 80 Millionen Euro.

Althusmann ist optimistisch, dass der Planfeststellungsbeschluss für das Projekt Ende 2022 auf dem Tisch kommt. „Noch im Jahr 2023 wird mit dem Bau begonnen werden“, so Althusmann. „Heute haben wir einen Meilenstein erreicht – das Planfeststellungsverfahren für die Verlegung der B 4 ist auf der Zielgeraden“, hofft Niedersachsens Verkehrsminister darauf, dass es in den kommenden Wochen und Monaten möglichst wenig Klagen und Einwände gegen das geplante Mammut-Vorhaben gibt.

Das Nadelöhr Bundesstraße 4

Die Autofahrerinnen und Autofahrer würden sehnlichst darauf warten, dass das „B-4-Nadelöhr“ durch eine Umgehung möglichst rasch der Vergangenheit angehöre. „Der Verkehr wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen, wir brauchen also dringend den vierstreifigen Ausbau dieser Umgehungsstrecke“, so Althusmann bei einer Pressekonferenz im Rittersaal.

Der Minister weiß jedoch auch, dass für das Mammut-Projekt – es geht um eine Investitionssumme von 87 Millionen Euro und eine Trassenlänge von mehr als elf Kilometern – noch einige Hürden zu nehmen sind. Für die Projektrealisierung der Ortsumgehung sei eine Fläche von 106 Hektar notwendig. „Wir liegen momentan bei 70 Hektar“, verweist Althusmann auf die Notwendigkeit weitere Grundstücksankäufe.

Thema B-4-Umgehung: Niedersachsens Verkehrsminister Dr. Bernd Althusmann (Mitte) bezifferte die Kosten für die mehr als elf Kilometer lange Trasse auf rund 87 Millionen Euro. Quelle: Sebastian Preuß

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr stehe momentan in Verhandlungen mit neun landwirtschaftlichen Betrieben. Drei Flurbereinigungsverfahren für Meine, Vordorf und Rötgebüttel seien bereits eingeleitet worden. Althusmann ist zuversichtlich, dass es mit dem Ankauf der benötigten Flächen klappt: „Im Rahmen des Verfahrens ist die Landesstraßenbaubehörde bisher immer zu Lösungen gekommen.“

Für den Landkreis Gifhorn gab’s vom Verkehrsminister ein dickes Lob, denn es sei in der Vergangenheit „hervorragende Vorarbeit“ geleistet worden. Unter anderem ging die Kreisverwaltung für die Planung der Trassenführung mit einer Million Euro in Vorleistung.

Ständig dicht: Die B-4-Umgehung Rötgesbüttel-Meine soll den Verkehrsfluss verbessern. Vielleicht ist die Trasse schon 2026 nutzbar. Quelle: Sebastian Prreuß/Archiv

„Ich freue mich sehr, dass das Land Niedersachsen nun die Planfeststellung mit Hochdruck weiterführt, denn der Ausbau der B 4 ist für den Landkreis Gifhorn eine große Chance“, steht für Landrat Dr. Andreas Ebel fest. Die B 4 sei die wichtigste Nord-Süd-Verkehrsachse im Kreisgebiet und die Ortsumgehung Rötgesbüttel und Meine eines der bedeutendsten Infrastruktur-Projekte des Kreises. „Die geplanten Maßnahmen werden die Ortschaften entlasten und für mehr Sicherheit und einen verbesserten Verkehrsfluss sorgen“, so Ebel.

Bauzeit von rund drei Jahren

Bis es so weit ist, wird es jedoch noch eine ganze Weile dauern. Niedersachsens Verkehrsminister rechnet nach Projektstart mit einer langen Bauzeit. „Mindestens drei Jahre sind für die Realisierung nötig“, so Althusmann. Wenn alles wie geplant klappt, steht die neue Umgehung als frühestens 2026/2027 für den Verkehr zur Verfügung.

Von Uwe Stadtlich