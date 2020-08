Ausbüttel/Meine

Am Sonntag streikte nicht nur der Bahnübergang auf der B 4 bei Ausbüttel. Abends kam noch der ebenfalls erst vor wenigen Jahren erneuerte Bahnübergang der B 4 bei Meine hinzu. Laut Deutscher Bahn sind die Fehler seit Montagmorgen behoben.

Die Schranken gingen runter, aber nicht wieder rauf: Am Sonntagmittag gab es deshalb erhebliche Probleme bei Ausbüttel. Auch die Polizei griff dort zeitweise ein, so Sprecher Thomas Reuter. Seine Kollegen hatten ab 19.30 Uhr auch bei Meine zu tun. Dort sperrten sie immer wieder die B 4 am Bahnübergang, wenn ein Zug kam. In beiden Fällen dauerte die Störung laut Reuter mehrere Stunden.

Am Sonntagabend gestört: Der Blitzschlag vom Morgen beschädigte auch Elektronik am Meiner B 4-Bahnübergang. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Die Bahn vermutet inzwischen, dass ein Blitzschlag vom Gewitter am Morgen die Störungen verursacht hatte, weil er Teile der Elektronik beschädigte. „Es mussten elektronische Teile getauscht werden“, teilte eine Bahnsprecherin auf AZ-Nachfrage mit. Bis Montagmorgen seien die Schäden behoben worden.

Polizei : Neue Anlagen funktionieren gut

Kummer sind Autofahrer, Bahnpendler und Polizei mit den Vorgängeranlagen der Schranken und Ampeln an beiden betroffenen Bahnübergängen der B 4 in der Vergangenheit gewohnt gewesen. Die betagten Systeme von einst hatten immer wieder Störungen verursacht, sehr zum Verdruss unter anderem der Polizei, die dann immer wieder Personal zur Sicherung abstellen musste. „In der Regel funktionieren die Bahnübergänge gut seit dem Umbau“, bescheinigt Reuter den aktuellen Anlagen einen zuverlässigen Betrieb. Man hoffe allerdings, dass es „bei Einzelfällen bleibt und nicht zur Gewohnheit wird“.

