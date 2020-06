Das haben die Straßenbauer zwischen Gifhorn und Meinersen vor

Gifhorn

Wer mit dem Fahrrad einen Martini von Meinersen nach Gifhorn transportiert, könnte ihn gleich nach dem Absteigen vom Sattel James Bond servieren: Dann nämlich wäre die Agenten-Erfrischung so durchgeschüttelt, wie es 007 nach getanem Tagewerk einzufordern pflegt. Es gibt aber erste Anzeichen, dass die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die Wurzelschäden und Schlaglöcher zur Strecke bringen will.

Eine Fahrt entlang der B 188 von Gifhorn nach Meinersen ist nach Ansicht von Wolfgang Harder vom Fahrradclub ADFC längst kein Vergnügen mehr. „Es ist unbedingt nötig, dass da etwas getan wird.“ Der Radweg werde gut genutzt, und gerade auf dem stark frequentierten Abschnitt zwischen Gifhorn und dem Abzweig nach Neubokel seien die Wurzelschäden dicht an dicht. „Nur Schilder aufzustellen bringt nichts.“

Weiße Markierungen mit Meter-Angaben: Sie deuten die Sanierung des Radwegs an der B 188 zwischen Gifhorn und Meinersen an. Quelle: Sebastian Preuß

Parallele Arbeiten

„Wir haben gesehen, dass es ein paar Aufbrüche gibt“, sagt Henning Schwägermann von der Landesbehörde. Das sieht man auch an den Zahlenreihen, Meter-Angaben, in weißer Schrift auf dem aufgebrochenen Asphalt. Doch in diesem Jahr wird Schwägermann zufolge noch nichts passieren. Denn die Landesbehörde will gleich zwei Sanierungen durchziehen. 2021 oder 2022 will sie eine neue Deckschicht auf der Fahrbahn der B 188 zwischen dem Kreisel bei Ettenbüttel und Leiferde und Gifhorn aufbringen. In diesem Zuge wäre dann auch der Radweg fällig.

Auch wenn die Straße für den Laien optisch in weit besserem Zustand als der Radweg ist, entspricht sie offenbar nicht mehr den Ansprüchen des Bundes als Eigentümer der B 188. Maximal zehn Prozent der Bundesstraßen sollen geflickt sein, so laute der Standard des Bundes, sagt Schwägermann. Alte Decke abfräsen, neue Decke aufwalzen: Im Vergleich zu der noch nicht datierten Erneuerung der beiden Allerbrücken bei Brenneckenbrück dürfte die Vollsperrung für diese Maßnahme ein Klacks sein. Schwägermann spricht von maximal zwei Wochen. Die aktuellen Arbeitsschutzauflagen machen eine Vollsperrung der zweispurigen Strecke für die Deckenerneuerung erforderlich.

Es geht nicht nur um Radwegschäden: Die Landesbehörde will auch die B 188 zwischen Gifhorn und dem Kreisel bei Ettenbüttel und Leiferde erneuern. Quelle: Sebastian Preuß

Details sind in Planung

Für die Arbeiten auf dem Radweg ist dann Schwägermann zufolge auch mit Behinderungen auf der Straße zu rechnen, denn für Material und Baufahrzeuge brauche man dann Platz dort. Das werde über Wanderbaustellen mit Ampelregelung erledigt. Eventuell mit einer zweiten Baukolonne zur Verstärkung. Das seien aber Details, mit denen sich die Planer in den kommenden Monaten noch befassen müssten.

Was jetzt schon feststeht: Breiter wird der Radweg nicht, er bekommt lediglich eine neue Fahrbahn auf seiner jetzigen Fläche. Die Gelegenheit zu nutzen, ihn wie in Höhe des Kreisels auf zweieinhalb Meter zu verbreitern, wäre Schwägermann zufolge keine günstige: Es würde Eingriffe in den Wald und Grundstückskäufe erfordern.

„Wir versuchen, es im kommenden Jahr zu schaffen“, sagt Schwägermann zum Zeitplan für die Spezialisten mit der Lizenz zum Asphaltieren. So brauchen Radfahrer noch etwas Geduld und stabile Fahrräder. Bis dahin jedoch lassen sich im Flaschenhalter des Rades prima Cocktails mixen – nicht nur für Agenten.

Von Dirk Reitmeister