Aufatmen bei Anwohnern der Umleitungsstrecke und bei Pendlern: Seit Mittwochmorgen ist die B 188 zwischen Gifhorn und dem Kreisel Leiferde/Ettenbüttel wieder frei gegeben. Der Verkehr rollt auf neuer Asphaltschicht. Doch es gibt dort noch ein paar Kleinigkeiten zu tun, und die nächste B 188-Großbaustelle wirft ihre Schatten schon voraus.

„Man muss auch mal Glück haben.“ So kommentiert Michael Peuke, Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel, dass die Baufirma trotz des bescheidenen August-Wetters den Zeitplan einhalten konnte. So sei das Aufbringen der Markierung stets genau auf jene Tage gefallen, an denen es nicht regnete. So auch am letzten Tag der Vollsperrung, am Dienstag.

Straße ja, Radweg nein: Die Erneuerung an der B 188 ist nicht so umfangreich gelaufen, wie sich das Radler wünschten. Ihren Part holt die Landesbehörde später nach. Quelle: Sebastian Preuß

Punktuell seien in den kommenden Tagen und Wochen noch Kleinigkeiten auf der Strecke zu erledigen, sagt Peuke. Nacharbeiten an den Banketten und punktuelle Reinigungen seien noch nötig. In sechs Wochen entnimmt die Landesbehörde an verschiedenen Stellen der neuen B 188 Bohrkerne. „Aber nicht unter Vollsperrung“, verspricht Peuke. Ein Labor werde die frühstückstellergroßen Asphaltproben auf Qualität prüfen.

Der Radweg ist an vielen Stellen immer noch marode

Wolfgang Harder vom Radfahrerclub ADFC war bei der jüngsten Radtour entlang der B 188 nach Meinersen irritiert. „Ich habe mich da schon gewundert.“ Denn bis auf einen ursprünglich abgesackten Abschnitt in Höhe der Einmündung Gilde ist der Radweg noch der altbekannte marode. „Das ist so ein Hoppelweg, der geht gar nicht.“ Doch Harders und anderer Radler Hoffnung auf Besserung ist noch nicht erfüllt. „Ich hoffe doch, dass der noch erneuert wird.“

Ja, sagt Peuke, aber nicht mehr in diesem Jahr. Ursprünglich sei ja auch tatsächlich geplant gewesen, den Radweg gleich mit zu erledigen. Doch nach reiflicher Überlegung habe man ihn dann doch nicht mit ausgeschrieben: Er hätte die reine Bauzeit, aber auch die Bauvorbereitung verlängert. Die Erneuerung der B 188 wäre dann nicht mehr innerhalb der verkehrsärmeren Sommerferien möglich gewesen.

Warum der Turbo nicht auf jeder Baustelle zündet Rund anderthalb Monate hat die Landesbehörde für die Erneuerung der B 188 zwischen Meinersen und Gifhorn gebraucht. Für vier Kilometer A 2 brauchte die Autobahnbehörde neulich zwischen Hämelerwald und Peine 90 Stunden. Doch so einen Turbo kann man auf einer Bundesstraße nicht zünden, sagt Michael Peuke von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel. Bei der Aktion neulich seien hunderte Lastwagen auf der A 2 im Dauereinsatz gewesen. Vor allem Anwohnern in Osloß und Dannenbüttel macht Peuke für die anstehenden Arbeiten keine Hoffnungen, dass es kürzer als ein halbes Jahr dauern könnte. Vor allem Steinsetzarbeiten kosteten Zeit. „Das ist Handarbeit.“ An Turbo sei da kaum zu denken. Ein weiterer Faktor ist die Nachtarbeit. Während die Straßenbauer auf der Autobahn Tag und Nacht durcharbeiten, wäre die Lärmbelastung Anwohnern in Ortsdurchfahrten kaum zuzumuten. Ohne Vollsperrungen laufen auch Erneuerungen von Landstraßen nicht mehr. Das hat laut Peuke mit dem Arbeitsschutz zu tun. Die Bauarbeiter seien auf der Straße am Werk und konzentrierten sich auf ihre Arbeit, nicht auf den Verkehr. Autos, die mit hohen Geschwindigkeiten an ihnen vorbei brausen, seien brandgefährlich. „Es ist absolut unverantwortlich“, kommentiert Peuke deshalb Verstöße gegen die Vollsperrung von Leuten, die auf der Strecke nichts zu suchen haben.

„Wir werden das nachholen“, sagt Peuke. „Wir müssen aber erst einmal sehen, wie wir das eintakten. Es ist noch nicht terminiert.“ Die Arbeiten sollen dann mit „möglichst wenig Behinderungen für den Verkehr“ laufen.

Warum nach der Baustelle vor der Baustelle ist

Für die B 188 gilt auch in anderer Hinsicht eine alte Fußballer-Weisheit: Nach der Baustelle ist vor der Baustelle. Die Erneuerung im Bereich von Dannenbüttel bis zum östlichen Ortsausgang von Osloß steht bald bevor. „Die Bauleistungen sind veröffentlicht“, sagt Peuke. In der kommenden Woche wird seine Behörde die Briefe mit den Angeboten öffnen. Mit Baubeginn rechnet Peuke Ende Oktober/Anfang November. Dann nicht unbedingt schon mit Vollsperrung.

B 188: Erneuerung bei Dannenbüttel und Osloß bis Spätsommer 2022

Zunächst einmal sollen in den Ortsdurchfahrten die Bushaltestellen erledigt werden, sagt Peuke. Dazu sei keine Vollsperrung nötig. Diese werde erst Anfang des kommenden Jahres – voraussichtlich im fortgeschrittenen Winter – akut. „Das ist witterungsabhängig.“ Eventuell könnten auch davor schon erheblichere Störungen auf der Strecke möglich sein, wenn die Baufirma flexibel schon bestimmte Arbeiten an der Straße erledigen könnte. Im Spätsommer 2022 sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein.

Von Dirk Reitmeister