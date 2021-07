Kreis Gifhorn

Noch bis Ende August dürfte die B 4 in Ausbüttel ein Nadelöhr bleiben, und jetzt rücken die Bauarbeiten an der anderen wichtigen Bundesstraße, der B 188, näher. Diese wird bis ins kommende Jahr rein wohl ein Sorgenkind für den Verkehr werden und streckenweise für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen. Denn die Landesbehörde wird dort von Meinersen im Westen bis Osloß im Osten nacheinander Baustellen einrichten.

Los geht es im Westen. Auf den Tag genau kann Michael Peuke, Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel, den Startschuss der Bauarbeiten unter Vollsperrung noch nicht datieren. Er spricht beim Fahrplan von den Sommerferien.

Deckenerneuerung: Unter anderem bei Brenneckenbrück muss eine neue Asphaltdeckschicht drauf. Der geplante Neubau der Allerbrücke ist allerdings ein anderes Thema und für später aufgehoben. Quelle: Sebastian Preuß

Den Streckenabschnitt unterteilt die Landesbehörde in drei Abschnitte: Von der Kreuzung Dieckhorster Straße bei Meinersen bis zur L 283 wird die Landesbehörde die Deckschicht mit einer Dünnschicht im Heißeinbau auf Versiegelung erneuern. Den Verkehr leitet die Landesbehörde über Müden-Dieckhorst um. Danach geht es weiter vom Kreisel bis Brenneckenbrück, ebenfalls mit dem Heißeinbau einer neuen Deckschicht. Im dritten Bauabschnitt bis zum Bundesstraßenkreuz mit der B 4 erfolgt eine Deckschichterneuerung mit Erneuerung der Binderschicht. Die Umleitung während der Bauabschnitte zwei und drei verläuft über Leiferde und das bereits vom B 4-Ausweichverkehr geplagte Ribbesbüttel.

Den Radweg wird die Landesbehörde auch gleich erneuern. Es geht um neue Asphaltschichten, und an einer Stelle muss sie eine Absackung ausbessern.

Die Arbeiten in Osloß werden lange dauern

Umfangreicher wird das, was die Landesbehörde zwischen Dannenbüttel und Osloß auf der B 188 vorhat. Peuke: „Wir arbeiten an einem Baubeginn für Oktober 2021. Die Fertigstellung ist dann Mitte 2022 geplant.“ Die Bauarbeiten sollen unter Vollsperrung erfolgen. In Richtung Wolfsburg soll der Verkehr über K 114, die der Landkreis in absehbarer Zeit und bis spätestens 2023 für elf Millionen Euro umbauen will, und A 39 laufen, in Richtung Gifhorn über Grußendorf (K 28 und L 289).

Das alles ist an der Ortsdurchfahrt zu erledigen

„In der gesamten Ortsdurchfahrt Osloß sollen auf zirka einem Kilometer der gesamte bituminöse Fahrbahnaufbau (Asphaltschichten) und die Gossenanlagen erneuert werden“, sagt Peuke. Bei der Gelegenheit werde die Gemeinde Bushaltestellen mobilitätsgerecht umbauen und Querungshilfen erneuern. Darüber hinaus stellt die Landesbehörde am östlichen Ende der Ortsdurchfahrt eine Linksabbiegespur zum neuen Baugebiet her. Zu tun haben auch die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB): Sie verlegen eine Druck-Wasserleitung.

So viel Verkehr ist auf der B 188 Die B 188 ist nach der B 4 die mit am stärksten befahrene Bundesstraße im Kreis Gifhorn. Sie kam 2015 zwischen Gifhorn und Dragenkreuzung auf 17 500 Fahrzeuge (1 300 Lastwagen). 2005 waren es 15 900 (1 100). Zwischen Leiferder Kreuzung, beziehungsweise Kreisel, und Gifhorn sank die Verkehrsbelastung in diesen zehn Jahren von 13 200 auf 11 200 Fahrzeuge, der Anteil des Schwerverkehrs blieb aber bei 900. Zum Vergleich: Die B 4 kommt zwischen Meine und Braunschweig (Zählung 2015) auf 19 200 Fahrzeuge. Bei der K 114 spricht der Landkreis aktuell von streckenweise 20 000 Fahrzeugen am Tag.

Auch außerhalb der Ortschaft geht es der B 188 und ihrem Radweg an den Asphalt. Zwischen Osloß und Dannenbüttel erneuert die Landesbehörde die oberen Asphaltschichten der Fahrbahn und den Radweg auf gesamter Länge von rund 3,3 Kilometern.

Von Dirk Reitmeister