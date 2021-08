Kreis Gifhorn

Anwohnern der Umleitungsstrecke und Pendlern auf der B 188 schwant nichts Gutes. Wegen der jetzigen Probleme durch die wochenlange Vollsperrung der Bundesstraße schauen sie mit Sorge auf den geplanten Neubau von zwei Brücken bei Brenneckenbrück. Die Landesbehörde hält derweil am Ziel fest, das ohne Vollsperrung und Umleitung über die Bühne zu bringen. Doch bis dahin wird es eh noch dauern. Das Planfeststellungsverfahren hat sich verschoben.

Der Brückenneubau bei Brenneckenbrück läuft nicht ohne Planfeststellung. Im vorigen Jahr hatte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr den Start für das Verfahren noch für dieses Jahr angekündigt. Die Unterlagen dafür erstellen die Straßenbauer aus Wolfenbüttel gerade, so stellvertretende Leiterin Carina Eberwein. Doch ein Start des Verfahrens erwartet sie für dieses Jahr inzwischen nicht mehr. Den Antrag werde man voraussichtlich Anfang des kommenden Jahres stellen.

Vollsperrung der B 188: Zum Brücken-Neubau bei Brenneckenbrück in einigen Jahren will die Landesbehörde so eine Maßnahme vermeiden. Quelle: Lea Rebuschat Archiv

Der weitere Weg zu einem Planfeststellungsbeschluss als Ziel jenes Verfahrens ist ebenso ungewiss. Der Abschluss sei abhängig vom Umfang und von den Inhalten der Einwendungen von Betroffenen und den Stellungnahmen der Träger Öffentlicher Belange im Planfeststellungsverfahren. Das kann Eberwein jetzt noch nicht abschätzen „Demzufolge lässt sich auch noch keine verlässliche Aussage zu einem Baustart oder Bauzeitraum machen.“

Das ist die aktuelle Vollsperrung mit Umleitung Aktuell ist die B 188 zwischen Leiferde Kreisel und Wilscher Weg in Gifhorn wegen der Fahrbahnsanierung voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke verläuft aus Richtung Burgdorf kommend über die L 283 nach Leiferde, weiter über die L 320 nach Ausbüttel auf die B 4 und zurück auf die B 188. Aus Richtung Wolfsburg kommend erfolgt die Umleitung in entgegengesetzter Richtung. Anfang September sollen die Arbeiten beendet sein.

Landesbehörde will Vollsperrung zum Brücken-Neubau vermeiden

Staus auf der Umleitungsstrecke und gereizte Anwohner in Leiferde und Ribbesbüttel, die kaum noch die überlasteten Ortsdurchfahrten queren können: Das soll es beim Brückenneubau nicht geben. Die Landesbehörde will an ihrem Konzept festhalten, die Behelfsbrücke neben die alte Brücke zu errichten, um den Verkehr auf der B 188 zu halten. Dazu muss das alte Gasthaus in Brenneckenbrück weichen. „Wir arbeiten weiterhin am Erwerb des hierfür notwendigen Grundstückes.“

Landkreis Gifhorn: Kein Interesse am Grundstück neben der Brücke

Im vorigen Jahr hatte auch der Landkreis Gifhorn noch Interesse signalisiert: „Aktuell wird die Ausübung des Vorkaufsrechts nach Naturschutzgesetz geprüft“, bestätigte damals Kreisrat Rolf Amelsberg der AZ. Doch inzwischen winkt Landrat Dr. Andreas Ebel auf AZ-Nachfrage ab. „Die Kreisverwaltung ist derzeit weder Eigentümerin der genannten Grundstücksfläche, noch besteht seitens des Landkreises Gifhorn aktuell ein Kaufinteresse.“

Von Dirk Reitmeister