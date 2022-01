B 188 bei Brenneckenbrück: Klappt Brückenneubau ohne Vollsperrung?

Brenneckenbrück

Der seit Jahren angestrebte Neubau zweier Brücken der B 188 wird auch in diesem Jahr keine Bagger nach Brenneckenbrück führen. Das dürfte Pendler aus der ganzen Region beruhigen, denn sie werden einige Kilometer weiter östlich genug Scherereien mit der Vollsperrung bei Osloß haben. Zumal es Ziel ist, aber noch nicht sicher, mit einer Behelfsbrücke den Verkehr in Brenneckenbrück ohne Umleitung auf der B 188 zu halten. Das hat die Landesbehörde offenbar noch nicht in Sack und Tüten.

Ein Brückenneubau benötigt Zeit, vor allem wenn ein Planfeststellungsverfahren im Spiel ist. Mitte August hatte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel im AZ-Gespräch eingeräumt, dass es mit einem Planfeststellungsverfahren noch in 2021 nichts mehr wird, der Antrag werde wohl Anfang 2022 gestellt. Inzwischen liest sich die neueste Antwort aus Wolfenbüttel auf Nachhaken zum Stand der Dinge wieder etwas anders.

Brenneckenbrück: Damit beim Brückenneubau der Verkehr auf der B 188 bleiben kann, muss das alte Gasthaus einer Behelfsbrücke weichen. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Die Vorbereitung der Planfeststellungsunterlagen laufe, teilte Leiter Michael Peuke mit. „Dazu ist zunächst ein sogenannter Vorentwurf als Haushaltsunterlage aufzustellen. Wenn dieser genehmigt ist, können die Unterlagen soweit vervollständigt werden, dass die Planfeststellungsunterlage zur Vollständigkeitsprüfung an den Landkreis Gifhorn als zuständige Planfeststellungs-Behörde gehen kann.“ Der Antrag auf Planfeststellung soll im Sommer erfolgen.

Wann denn die Bagger kommen können, kann Peuke nicht prognostizieren. „Die Dauer des Verfahrens und damit der Zeitpunkt des Beschlusses ist abhängig von der Anzahl und den Sachverhalten der Einwendungen.“

Behelfsbrücken für die B 188: Die alte Gaststätte muss weichen

Knifflig ist offenbar die Umsetzung des Ziels, den Verkehr während des Brückenneubaus auf der B 188 zu halten, um die in den vergangenen Jahren durch mehrere Maßnahmen immer wieder von Umleitungsverkehr geplagten Orte wie Leiferde und Ribbesbüttel diesmal zu verschonen. Doch an der eng bebauten Stelle hängt das alles an einer alten Gaststätte. „Das Grundstück der Gaststätte ist noch nicht erworben“, so Peuke. Zum Erwerb sei die Landesbehörde mit den Eignern im Gespräch.

Noch müssen die alten Brücken der B 188 halten – tun sie auch

Wie lange machen die beiden Brücken aus den 1930-er Jahren noch mit? „Die Bauwerke sind gegenwärtig weitestgehend einschränkungsfrei zu nutzen“, versichert Peuke. Zur Entlastung gibt es seit einiger Zeit eine per Schilder angeordnete Abstandsregelung für Lastwagen. Nichtsdestotrotz erneure die Landesbehörde die betagten Brücken nicht ohne Grund. Im Laufe der Zeit könnten Peuke zufolge „bauwerksbezogene Individualmaßnahmen festzulegen sein“. Dazu zählt er mögliche Tempobeschränkungen, eine Reduzierung des zulässigen Gesamtgewichts für Fahrzeuge, Fahrstreifeneinziehungen oder im schlimmsten Fall Vollsperrung.

Von Dirk Reitmeister