Gifhorn

Das Seitenfenster auf der Fahrerseite des Wagens aufgeschlagen, Sachen aus dem Auto geklaut und abgehauen: Ein Diebstahl am Schillerplatz am frühen Mittwochmorgen um 0.40 Uhr scheiterte daran, dass die Polizei die beiden Tatverdächtigen bereits in der Fußgängerzone erwischte. „Gegen sie wird jetzt wegen besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung ermittelt“, erklärte Polizeisprecher Christoph Nowak. „Besonders schwer ist ein Diebstahl in dem Moment, wo ein Hindernis oder eine Sicherung umgangen werden muss, um an die Beute zu gelangen – in diesem Fall die Autoscheibe.“

Der Besitzer des Wagens hatte mitbekommen, wie die Scheibe eingeschlagen wurde, und die Polizei alarmiert. Auf dem Weg von der Hindenburgstraße zum Tatort waren den Beamten zwei Personen begegnet. Bei deren Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass ein Mann an der Hand verletzt war und blutete – auch im Auto befanden sich Blutspuren.

Von Christina Rudert