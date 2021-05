Gifhorn

Mehrere hundert Euro Schaden haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag in der Gifhorner Südstadt verursacht. Laut Polizei haben sie hauptsächlich im Bereich des Sonnenwegs mehrere am Fahrbahnrand abgestellte Autos demoliert. So wurden an mindestens fünf Fahrzeugen die Seitenspiegel beschädigt.

Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Gifhorn, Tel. (0 53 71) 98 00, in Verbindung zu setzen.

Von der Redaktion