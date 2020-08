Autobahnunfall bei Itzehoe: Fahrer (48) aus dem Kreis Gifhorn schwer verletzt

Itzehoe

Am Mittwoch ist es auf der A 23 bei Itzehoe innerhalb kürzester Zeit zu zwei schweren Verkehrsunfällen gekommen. Ein Mann aus dem Landkreis Gifhorn erlitt dabei schwere Verletzungen. Dies meldet die Polizeidirektion Bad Segeberg. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 76-jähriger Ahrensburger mit seinem Honda gegen 15.56 Uhr die Autobahn in Richtung Hamburg. In Höhe der Anschlussstelle Itzehoe Nord wechselte der Honda auf die linke Fahrspur und übersah aus noch ungeklärter Ursache den von hinten näher kommenden Mercedes Benz eines 48-jährigen Fahrers aus dem Landkreis Gifhorn. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Honda und Mercedes-Benz. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 60 000 Euro geschätzt.

Insgesamt fünf Menschen erlitten Verletzungen

Der 76-jährige Hondafahrer, seine 73-jährige Beifahrerin sowie zwei Kinder (11 und 9 Jahre), die mit im Wagen saßen, wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus nach Itzehoe verbracht. Der 48-jährige Fahrer des Mercedes-Benz kam schwer verletzt ins Klinikum nach Elmshorn. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei zu keinem Zeitpunkt.

Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr geräumt und die Fahrzeuge abgeschleppt. Die Fahrbahn wurde im Anschluss durch die Autobahn- und Straßenmeisterei abgestreut. Die Fahrbahn in Richtung Itzehoe Mitte war für knapp eine Stunde komplett gesperrt. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ereignete sich dann auf der Gegenfahrbahn dann ein weiterer schwerer Verkehrsunfall mit fünf Fahrzeugen.

