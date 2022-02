Autobahnbau im Landkreis Gifhorn: Warum CDU und IHK auf zügige Umsetzung drängen

Landkreis Gifhorn

Das politische Gerangel um die Autobahn 39 zwischen Weyhausen und Lüneburg geht weiter. „Wir als CDU-Kreistagsfraktion sprechen uns uneingeschränkt für den sofortigen Ausbau der A 39 aus und wenden uns entschieden gegen alle Versuche, diesen Ausbau weiter zu verzögern“, reagiert Fraktionsvorsitzende Telse Dirksmeyer-Vielhauer auf sich widersprechende Aussagen von SPD und Grünen zu dem Thema.

Damit bekommt die SPD um Landrat Tobias Heilmann, die Bundestagsabgeordneten Arbeitsminister Hubertus Heil und Falko Mohrs sowie Landtagsabgeordneten Philipp Raulfs zwar in der Sache Unterstützung, aber für die Form deutliche Kritik zu hören. Dirksmeyer-Vielhauer ärgert sich, dass die SPD gebetsmühlenartig hinlänglich bekannte Aussagen zur Notwendigkeit der A 39 vortrage, aber von den Grünen dann darauf hingewiesen werde, dass laut Koalitionsvertrag in der Ampel-Koalition in Berlin ohne sie in Bezug auf den Autobahnausbau nichts laufe. Bundestagsabgeordneter Frank Bsirske habe ja noch einmal unmissverständlich deutlich gemacht, dass es mit den Grünen keinen Ausbau der A39 geben werde. „Das sind die Fakten. Und wir erwarten, dass der Landrat und der Bundesarbeitsminister das den Bürgerinnen und Bürgern auch so klar sagen“, fordert Dirksmeyer-Vielhauer.

Andere Projekte sind wegen der Planungsunsicherheit ins Stocken geraten

Damit hängt aus ihrer Sicht auch zusammen, dass beispielsweise die Verlegung des Tappenbecker Sportplatzes, aber auch die Ausweisung neuer Gewerbeflächen und weitere Infrastrukturmaßnahmen wie Wege- und Straßenbau „aufgrund der Planungsunsicherheit ins Stocken geraten sind“.

Und auch Michael Zeinert, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg, ärgert sich über das Bremsen der Grünen: „Wer ein solch weit vorangeschrittenes Infrastrukturprojekt noch kippen will, muss nicht nur die volkswirtschaftlichen Schäden jahrelanger Planungen betrachten, sondern auch einer ganzen Region das Brechen eines jahrzehntealten Versprechens erklären.“

Zeinert verweist auf eine repräsentative Forsa-Umfrage vom vergangenen September, die in der Bevölkerung eine große Mehrheit für den Autobahnbau zeige: „71 Prozent aller Befragten sprechen sich für den Lückenschluss der A 39 aus. Im Landkreis Gifhorn sind 68 Prozent dafür, in der Stadt Wolfsburg 77 Prozent. Unter den Anhängern von Bündnis 90/Die Grünen ist die Meinung zum Lückenschluss ausgeglichen: 44 Prozent sind dafür, 45 Prozent dagegen. 80 Prozent aller Befragten sehen mit dem Lückenschluss der A 39 mehr Vorteile als Nachteile für die Region. Dies gilt der Befragung zufolge auch für 70 Prozent der Grünen-Anhänger.“

2016 sind die Alternativen zum Bau der A 39 bereits geprüft worden

Bezüglich eines B 4-Ausbaus als Alternative zum Autobahnbau verweist der IHK-Chef auf eine Prüfung der Alternativen zum Bau der A 39 im Jahr 2016 für die Aufstellung des Bundesverkehrswegeplans. Damals habe die Bundesregierung entschieden, dass „zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit der großräumigen Netzfunktion dem Neubau einer Bundesautobahn gegenüber dem Neubau einer Bundesstraße der Vorzug gegeben“ wird. Die B 4 könne weder die gewünschten Entlastungswirkungen für die Dörfer noch die beabsichtigte Kapazitätserweiterung für den Pkw- und Lkw-Verkehr leisten.

Von der AZ-Redaktion