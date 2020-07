Gifhorn

Mit dem Käfer Cabrio Spritztouren in die Berge unternehmen, mit dem Bulli um die halbe Welt karriolen – oder mit dem Leichenwagen zum Einkaufen gondeln: Zu diesen besonderen Fahrzeug-Liebhabern gehört auch Peter Heimann, in der Szene auch Schwarzer Peter genannt. Der Gifhorner will ein Treffen im Kreis Gifhorn auf die Räder stellen.

Zwei adrette Leichenwagen mit Anhängern in Sargform stehen auf der Hofeinfahrt in Reih und Glied. Vorn ein Mercedes VS124 von 1989 auf Basis der Baureihe W124, dahinter ein VS210 (Baureihe W210) von 2003. Heimann öffnet den Anhänger am älteren Mercedes. Drinnen ist ein echter Sarg. „Da ist nichts drin“, versichert der Schwarze Peter. „Der dient dem Anhänger einfach nur als Gewicht. Sonst hoppelt der ohne Ende.“

Zur Galerie Es gibt nichts, was sich nicht sammeln lässt: Peter Heimann aus Gifhorn hat es mit Leichenwagen. Er ist nicht der einzige, jedes Jahr finden Treffen statt. Das nächste ist im Kreis geplant.

Zum Einkaufen beim Supermarkt kommt der Anhänger nicht mit. Den steckt der Gifhorner nur dran, wenn es zu einer Ausfahrt oder zu einem Treffen geht. So wie Ende August, wenn alles klappt. Dann muss Heimann auch gar nicht so weit fahren, es soll im eigenen Heimatkreis stattfinden. Abstands- und Sicherheitsregeln sieht der 52-Jährige nicht als Problem an. Das Leichenwagentreffen werde kein Großevent. Voriges Jahr in Leipzig seien 30 Liebhaber und Bestatter aus ganz Deutschland dabei gewesen. Der Besucherstrom sei also überschaubar. „Ein Andrang ist da nicht zu befürchten.“

Bei Heimann steht zwar „Bestatter“ an der Fahrertür, aber das ist er gar nicht. Der Kfz-Mechatroniker ist einfach nur ein Liebhaber. „Vor 30 Jahren kam mir mal der Gedanke, einen Leichenwagen zu fahren.“ Da hatte er schon Land Rover und Stretch-Limousine über die Straße gelenkt. „Irgendwann ist es beim Leichenwagen geblieben.“ Und so fährt er damit auch beim Einkaufen vor. Da werden die Augen schonmal größer.

Beide Leichenwagen sind sogenannte Doppelkabiner, damit der 1,90-Meter-Mann vorn genug Platz hat. Die Einkäufe hätten hinten noch viel mehr Platz, aber: „Die pack’ ich auf die Rückbank.“ Hinten würden sie in Kurven oder beim Bremsen zu sehr auf die Reise gehen. Er müsste alles festzurren. Aber der Stauraum hinten ist tatsächlich nicht nur Schau gewesen in den vergangenen Jahren. „Sobald man so einen großen Wagen hat, hat man auch Fuhren.“ Nein nein, keine Toten. Heimann kutschierte bereits Stühle für Freunde oder eine Palette Glaswolle aus dem Baumarkt damit.

Zu den Leichenwagentreffen kommen nicht nur „echte“ Bestatter, sondern eben solche Liebhaber wie Heimann. Die Gründe, sich einen Leichenwagen anzuschaffen, seien so vielfältig wie die Leute, die man bei den Events trifft, sagt der Schwarze Peter. Einige setzten auf den praktischen Nutzen, andere interessierten sich für den techno-kulturellen Aspekt. Darum ging es voriges Jahr in Leipzig auch bei einer Demo zum Erhalt historischer Fahrzeuge.

Wie das mit Leidenschaften so ist: „Da ist schon viel Geld rein geflossen“, sagt Heimann. Nicht nur was Anschaffung und Unterhalt angehe. Den älteren Wagen „kriegt man unter acht Liter Diesel“, der jüngere aber schlucke zehn auf 100 Kilometern. „Das sind ja auch keine Leichtgewichte.“ Rund zwei Tonnen bringe jeder für sich auf die Waage. Die zehn Liter seien der Preis für die 143 PS, die schon einen gewissen Schwung verleihen. Und der mit seinen 95 PS? „Das ist eine Wanderdüne“, sagt Heimann und klopft dem Leichenwagen anno 1989 nachsichtig aufs Blech. Und trotzdem ist es offenbar sein Favorit. Den 2003-er will er nämlich verkaufen – der sei ihm noch zu neu. Stattdessen soll ein älterer dazu stoßen. Dann werden es wohl zwei Wanderdünen sein.

Von Dirk Reitmeister