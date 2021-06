Auto-Attacke auf Gifhorner Polizisten: Was steckt dahinter?

Gifhorn

Schüsse in der Nacht, zwei verletzte Polizeibeamte, ein sicher gestelltes Tatfahrzeug und ein junger Mann, der jetzt mächtigen Ärger an der Backe hat: Die dramatische Verkehrskontrolle in der Nacht zum Sonntag beschäftigt die Gifhorner Polizei weiterhin. Sie will die Hintergründe klären, warum sich der 25-Jährige aus Gifhorn der Kontrolle auf eine folgenschwere Art und Weise entziehen wollte.

„Wir sind froh, dass da nichts Schlimmeres passiert ist“, sagt Polizeisprecher Christoph Nowak am Montag im AZ-Gespräch. Nur einem schnellen, geistesgegenwärtigen Handeln des 32-jährigen Kollegen sei es zu verdanken, dass dieser nicht noch schwerer verletzt wurde. Denn wie sich jetzt laut Nowak heraus gestellt hat, stand der Beamte vor dem Wagen, als dessen 25-jähriger Fahrer während der Kontrolle auf dem Alten Postweg unvermittelt Gas gab. Mit Signalschüssen warnte der verletzte Beamte seinen Kollegen, nachdem das Auto über seinen Fuß gebraust war.

„Deutlichst alkoholisiert“: Der Promillewert des 25-Jährigen steht noch nicht fest, die Untersuchung der Blutprobe läuft noch. Quelle: Sina Schuldt dpa Archiv

„Er konnte gerade noch ausweichen“, berichtet Nowak. So blieb es bei der Verletzung am Fuß, die immerhin so schlimm ist, dass der Kollege weiterhin dienstunfähig geschrieben sei. Ebenso jener, den der Beschuldigte später bei der Festnahme zuhause noch verletzt habe.

Der 25-jährige Gifhorner, der in jener Nacht zunächst das Haltesignal der Streife missachtet, dann am Alten Postweg gestoppt und dort dann Gas gegeben hatte, war „deutlichst alkoholisiert“, sagt Nowak. Ein Ergebnis stehe noch aus. Pusten wollte der junge Mann nicht, die Untersuchung der Blutprobe dauert an. Weitere Motive seien unklar. Unbekannt ist der 25-Jährige den Beamten offenbar nicht. „Er ist schon in Erscheinung getreten.“ Näheres gab Nowak dazu nicht bekannt.

Diverse Strafverfahren gegen den Autofahrer eingeleitet

Eine ganze Latte an Verfahren sei inzwischen eingeleitet, so der Polizeisprecher. Unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung, wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Nach der Befragung durfte der Beschuldigte noch in der Nacht zum Sonntag nach Hause. Es habe keine Gründe für eine U-Haft gegeben, die ein Richter hätte anordnen müssen. Zum einen besteht laut Nowak keine Flucht- oder Verdunklungsgefahr, zum anderen gehe auch keine neue Gefahr von dem Mann aus – jedenfalls nicht mit dem Auto. „Den Wagen haben wir sicher gestellt.“

Die Ermittlungen laufen derweil weiter. Zum Beispiel stehen weitere Befragungen zum Tathergang bevor. Die werden sich auch an den Beifahrer des 25-Jährigen richten, den die Polizei als Zeugen einstuft.

„Eine absolute Ausnahmesituation“

Erst im Frühjahr beklagte die Gifhorner Polizeiinspektion bei der Präsentation der Kriminalstatistik für 2020 eine zunehmende Aggressivität und Gewaltbereitschaft gegenüber ihren Einsatzkräften. Nun ein neuer Höhepunkt mit der Autoattacke auf den Kollegen: „So etwas haben wir zum Glück selten“, sagt Nowak. Dieser Fall vom Wochenende sei keinesfalls alltäglich. „Das ist eine absolute Ausnahmesituation.“

Von Dirk Reitmeister