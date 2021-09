Gifhorn

Nachdem jeder seinen Platz gefunden hatte auf dem Conti-Teves-Parkplatz, ging es am Freitagabend bei wunderbarem spätsommerlichem Wetter los mit dem großen AZ-Autokino-Wochenende. 500 Zuschauer wollten den witzigen Film „Catweazle“ von und mit Otto Waalkes sehen. Einen Logenplatz dabei hatten Viola und Ingo Friedrichs, die für diesen Abend das VIP-Package mit den Sitzplätzen im Johnny-Cash-Cadillac von Heinrich Doc Wolf gewonnen hatten.

Viola Friedrichs lachte: „Voriges Jahr habe ich gewonnen, dieses Jahr mein Mann.“ Die gemütlichen Sitze im Cadillac kannten die beiden also schon. „Das war so toll, da haben wir unser Glück wieder versucht – und wieder gewonnen“, strahlte Ingo Friedrichs. „Es ist einfach sehr bequem, wie auf dem Sofa.“ Sogar Decken lagen griffbereit, falls es später doch kühl werden sollte. „Und Lautsprecher haben wir auch.“ Von denen profitierten gleich noch die Nachbarn, die in ihrem Radio die richtige UKW-Frequenz nicht eingestellt bekamen. Juckt es nicht ein bisschen in den Fingern, mit so einem Auto auch mal eine Runde zu drehen? „Vorwärts wäre okay, aber rückwärts? Nee, lieber nicht“, winkte Friedrichs ab.

Vorsichtshalber eine zweite Batterie und ein Überbrückungskabel dabei

Ein paar Plätze weiter standen Ingo und Yvonne Beling mit ihrem VW Typ 3 1600er Stufenheck. Ob das Auto wohl früher schon regelmäßig im Autokino war, als es noch mehrere davon gab? „Der Erstbesitzer war Jahrgang 1900 und hat den Wagen gekauft, als er 73 Jahre alt war“, vermutete Ingo Beling, dass das wohl eher nicht der Fall war. „Aber wir waren voriges Jahr schon in Wolfsburg im Autokino“, berichtete seine Frau. Die beiden Wittinger hatten gut vorgesorgt: „Wir haben ein zweites Radio dabei und auch eine zweite Batterie samt Überbrückungskabel.“ Damit konnte nichts mehr schief gehen.

Die Insassen der ersten 100 Fahrzeuge, die auf den Platz rollten, bekamen das richtige Kino-Feeling frei Auto geliefert: Die Stadtwerke, die den von AZ-Lesern ausgewählten Wunschfilm auch präsentierten, hatten echtes Kino-Popcorn gesponsert. Dafür sorgte in bewährter Weise Volker Schmid, Inhaber des Gifhorner Kinos. „Ein bisschen was habe ich schon vorproduziert, denn hier so auf einen Schlag mehrere 100 Portionen, das funktioniert nicht.“ Geduldig standen die Kinobesucher Schlange und ließen sich schon mal den Popcorn-Duft um die Nase wehen.

Alle Infos rund ums AZ-Autokino Die Tickets: Es gibt keine Tickets mehr für die weiteren Filme beim großen AZ-Autokino Die Filme: Samstag, 4. September, 20.15 Uhr (Einlass ab 19 Uhr): Familienfilm: Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker Samstag, 4. September, 23.15 Uhr (Einlass ab 22.30 Uhr): Bohemian Rhapsody Sonntag, 5. September, 20.15 Uhr (Einlass ab 19 Uhr): AutoKinoKult: Zurück in die Zukunft III, präsentiert von Famila Gifhorn An- und Abfahrt: Die Anfahrt erfolgt über die Parkplatzzufahrt von der Alfred-Teves-Straße aus und ist ausgeschildert. Die Abfahrt erfolgt über die Parkplatz-Ausfahrt auf die Braunschweiger Straße. Gratis-Popcorn: Am Sonntag gibt es vom Famila-Fachmarktzentrum 200 Portionen „Hofgut“-Popcorn für die ersten Besucher. Das Catering: Die SV Gifhorn bietet Bratwurst, Krakauer und Hotdogs für jeweils zwei Euro sowie Getränke an, der Nabu verkauft selbst gemosteten Apfelsaft Sonst noch gut zu wissen: Der Ton wird über ein UKW-Signal ins Autoradio übertragen. Einen Hinweis auf die Frequenz erhalten die Zuschauer beim Einfahren. Wer kein UKW-fähiges Radio hat, kann leider keinen Ton empfangen. Aus Rücksicht auf die Anwohner wird darum gebeten, nach der Spätvorstellung, die um 23.15 Uhr beginnen, kein Hupkonzert mehr zu veranstalten.

Die SV sorgt mit Bratwurst und Krakauern für die Verpflegung

Verhungern musste ohnehin niemand. Dafür sorgte die Sportvereinigung Gifhorn, die nach der Absage des ursprünglich vorgesehenen Caterers spontan eingesprungen war – die Männer standen am Grill, die Damen im Getränkewagen. Julian Garzke drehte die Krakauer und Bratwürste. „War schon ein spontaner Einsatz, macht aber auch Spaß“, sagte er. „Und für unsere Jugend kommt ein bisschen Geld in die Kasse – das ist gut in einer Zeit, in der wegen Corona das Sponsoring weniger geworden ist.“ Außerdem gebe es viele helfende Hände, „wir wechseln uns ab“.

Nebenan verkaufte der Nabu seinen selbst gemosteten Apfelsaft. Leander Ermgassen, Linda Nehring und Alex Schmidt hatten den Biosaft in Drei-Liter-Gebinden, zu dem sie jeweils drei Becher mit ausgaben. „So kann sich jeder im Auto problemlos bedienen“, erklärte Schmidt. Und für den Nabu war das eine gute Möglichkeit, ein paar Einnahmen zu erzielen. „Das Geld fließt komplett in den Naturschutz.“

Nach der Komödie ging’s dann mit „Fast & Furious 9“, Cyber-Terrorismus und Vin Diesel actiongeladen in die zweite Runde.

Von Christina Rudert