Gifhorn

Eine Patentlösung zum Gegensteuern wurde bisher nicht gefunden: Die Kirchen im Landkreis Gifhorn verlieren immer mehr Mitglieder. „Die Kirchenaustrittszahlen auf Landesebene spiegeln sich auch im Kirchenkreis wider“, bestätigt dessen Sprecherin Ulla Evers. 2019 seien 20 Prozent mehr Menschen aus der evangelisch-lutherischen Kirche ausgetreten als 2018. 790 Austritten stünden 437 Eintritte gegenüber. „Die Zahlen der Kircheneintritte werden Jahr für Jahr weniger – das schmerzt“, so Evers. „Wir rechnen damit, dass Menschen Kirchensteuern sparen wollen, wenn es durch Corona bedingt finanziell eng wird.“

Vorbildliche Arbeit geleistet

Dabei habe gerade die Kirche in Corona-Zeiten vorbildlich gearbeitet. „Es gab während der letzten Wochen große Bemühungen, mit den Menschen vor Ort in Kontakt zu bleiben. Pastorinnen und Pastoren haben Gemeindemitglieder angerufen, von denen sie wussten, dass sie alleine leben“, weiß die Pressesprecherin. Auch Einkaufshilfen seien angeboten worden.

Anzeige

Superintendentin Sylvia Pfannschmidt erlebt aber auch, dass Eltern ihre Kinder taufen lassen, „auch wenn sie selber nicht mehr Kirchenmitglieder sind. Es scheint ein Vertrauen in den christlichen Glauben zu geben, der das Neugeborene schützt und ihm beim Heranwachsen Halt geben soll“, so die Superintendentin. Dieses Vertrauen sei auch ablesbar in der großen Akzeptanz von evangelischen Kitas und der evangelischen Schule in Meine.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Wofür die Kirche steht

Kirche ist aus Sicht der Superintendentin „weiterhin eine gesellschaftlich mitgestaltende Kraft“. „Sie vertritt Werte und Positionen, die gerade heute wichtig sind. Sie stellt sich gegen Rassismus und Ausgrenzung. Sie steht für Toleranz und Integration“, verweist Pfannschmidt auf das Engagement in der Flüchtlingshilfe und in Familienzentren. Ebenso gehe es um Themen an den Grenzen des Lebens. Krankenhausseelsorgen und die Unterstützung von Hospizarbeit und Hospiz-Stiftung gehörten dazu. Zudem werde die Notfallseelsorge von den Pastorinnen und Pastoren des Kirchenkreises gestützt. Ein weiteres Aufgabengebiet sei die Kinder- und Jugendarbeit.

„Wenn die Angebote der Kirche nicht mehr bezahlt werden können, dann wird das sichtbar“, mahnt Pfannschmidt. Das gilt für inhaltliche Arbeit ebenso wie für die Unterhaltung der Gebäude.

Den Menschen wieder Lust auf Kirche machen: „Der Kirchenkreis sucht neue Wege, die Menschen anzusprechen. Vor allem die Digitalisierung ist ein Thema. Wir müssen in den sozialen Netzwerken gefunden werden. Da stehen wir erst am Anfang“, erklärt die Superintendentin.

Austritte auch bei den Katholiken

Für die katholische Kirchengemeinde im Landkreis legt Altfrid-Pastoralreferent Martin Wrasmann Zahlen vor. „Wir haben 2019 in der Gesamtpfarrei – St. Altfrid und St. Bernward in Gifhorn sowie St. Andreas in Meine gehören dazu – 138 Austritte gehabt“, so Wrasmann. Die Zahlen seien nicht erfreulich, doch prozentual liege man damit unter dem Bundesschnitt. 2019 habe es aber auch neun Wiederaufnahmen und 49 Taufen gegeben.

Die Einschätzung von Kirchenkreis-Sprecherin Ulla Evers, dass Corona durch Kurzarbeit und Jobverlust zu noch mehr Austritten führen könnte, teilt Wrasmann nicht uneingeschränkt. „Im ersten Halbjahr hat es bei uns 84 Austritte gegeben – diese Zahl war jedoch nicht so gravierend wie erwartet.“ Trotzdem müsse es beiden Kirchen gelingen, den Menschen deutlicher zu machen, wofür sie stehen. „Fragen der Diakonie und auch der Ökologie sind Themen der Zukunft, auf die die Kirchen Antworten finden und geben müssen“, so der Pastoralreferent.

Von Uwe Stadtlich