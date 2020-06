Das zeigen die Schützen jetzt im Schaufenster

Gifhorn

„Das ist nur ein kleiner Ausschnitt der Gegenstände, die jetzt eigentlich auf der Straße zu sehen wären“, sagt Bastian Till Nowak mit Blick auf das Gifhorner Schützenfest, das wegen Corona in seiner ursprünglichen Form abgesagt worden ist – und seit Donnerstag virtuell stattfindet. Eine kleine Ausstellung in den Schaufenster an der Celler Straße 1 in Gifhorn soll nun dafür sorgen, dass etwas Schützenfestflair dann doch noch in der Innenstadt zu finden ist.

Nowak ist Ideengeber der Ausstellung, gestaltet hat sie Silke Mohrmann. Sie ist Mitglied im USK-Damenzug und hat Erfahrung bei der Gestaltung in Sachen Schützenfest. Nur rund zwei Stunden hat sie gebraucht, um die spontane Aktion von Nowak umzusetzen. „Vergangene Woche Montag habe ich die Züge von USK und BSK per WhatsApp angetickert. Am nächsten Tag hatte ich die Sachen zusammen“, freut sich der Gifhorner, der selbst Mitglied im 9. Zug des Uniformierten Schützen Korps (USK) ist und das Konzept für das Online-Schützenfest entwickelt hat, welches in Kooperation von USK, Bürger-Schützen-Korps (BSK) und Stadt Gifhorn umgesetzt wird – eben wegen Corona.

Zu sehen bis zum Lustigen Sonntag

Zurück zur Ausstellung: Die soll bis mindestens zwei Wochen nach dem Schützenfest zu sehen sein – bis zum Lustigen Sonntag also, sagt Nowak. Und inhaltlich gewährt sie einen Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte des Gifhorner Schützenwesens. Darunter findet sich beispielsweise eine Scheibe des 7. Zuges des USK von 1949. Sie trägt den Schriftzug „Für den besten Schützen“ – das war damals Georg Brann, der somit Zugkönig wurde. Ausgeschossen wurde die Scheibe übrigens auf einem Dachboden im Steinweg. Denn die Alliierten hatten nach dem Krieg den Deutschen Schützenfeste verboten.

Eine andere Scheibe gehört dem 8. Zug des USK – die Teileinheit hatte sie anlässlich ihres 25-jährigen bestehens bekommen. Der Zug ist auch auf einem weiteren Ausstellungsstück vertreten. Es ist ein Foto, aufgenommen vor dem damaligen Kaufhaus Döpke im Jahr 1974. Sogar die Zugfahne hat der 8. Zug herausgerückt, um sie zu zeigen – denn auf der Straße bei einem Ausmarsch gibt es sie in diesem Jahr nicht zu sehen. Ein weiteres besonderes Stück ist die Uniform von Dirk Waldecker, Schützenkönig von 2018 und Mitglied des 9. Zuges des USK. Vom 9. Zug des USK stammen übrigens auch die Gewehre „mit dem Knoten“. Auch das BSK hat einiges beigetragen, beispielsweise die typische „Bäckerhose“. Zu sehen sind auch Utensilien für die Ausmärsche wie eine Bonbontasche oder Trommeln. Alles ist dekoriert in den Gifhorner Farben Rot und Blau, und sogar frisches Birkengrün wurde an der Celler Straße 1 vor die Haustür gestellt.

Nach dem Lustigen Sonntag kommen die Erinnerungsstücke wieder zurück in die Archive, Vitrinen und Regale der Schützen. Denn: „Vieles davon muss ja schließlich zurück in den aktiven Dienst – beim Schützenfest im kommenden Jahr“, erklärt Nowak.

Von Thorsten Behrens