Gifhorn

Hat Emma Wrede Frauenzeitschriften gelesen? Das ist eine der Fragen, auf die die „ Emma – Museumswohnung im Kavalierhaus“ in der neuen Ausstellung „ Burda, Brigitte, Sibylle & Co“ in den Ausstellungsräumen des Gifhorner Kavalierhauses nach Antworten sucht. Die Ausstellung ist noch bis zum 25. Oktober geöffnet.

Zum Sammlungsbestand des Museums gehört eine kleine, aber feine Auswahl an Frauenzeitschriften, deren Schwerpunkt in den 1950er Jahren liegt. Rund um diese Zeitschriften herum hat das Ausstellungsteam, zu dem Barbara Bergau, Tanja Peters und Anette Thiele gehören, eine Präsentation mit Informationen, Fotos und natürlich den Frauenzeitschriften gestaltet.

Anzeige

Die Frauenzeitschriften sind auch heute noch unterhaltsam

„Wie inspirierend, informativ und unterhaltsam all diese Frauenzeitschriften auch heute noch sind, haben wir beim Blättern sofort gemerkt“, sagt Barbara Bergau. Genauso muss es für die weibliche Leserschaft der 1950er Jahre gewesen sein. Modisch schicke Kleider, Rezepte für die Küche, Lebensberatung und vieles mehr findet die moderne Frau in den Blättern. Die Ausstellung präsentiert mit „ Burda, Brigitte, Sibylle & Co“ führende Frauenzeitschriften, die vielleicht auch Emma Wrede – und sei es beim Friseurbesuch – gelesen hat. Mit der „Sibylle“ wird ein Blick auch auf die Mode und das Lebensgefühl der DDR geworfen. Allen gemeinsam ist, dass in ihnen die Aufbruchsstimmung und Sehnsüchte der 1950er Jahre fassbar werden.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Unwillkürlich stellt sich die Frage, ob sich auch Emma Wrede durch die Zeitschriften in ihrem Kleidungsverhalten beeinflussen ließ. Die Ausstellung kann nur durch einen indirekten Blick in ihren Kleiderschrank Auskunft gegeben. Fotografien von Emma Wrede aus unterschiedlichen Lebensphasen und Jahrzehnten, die sie als junge Braut und als gereifte Frau in ihrem jeweiligen Outfit zeigen, vermitteln einen Eindruck ihres Stils.

Die Öffnungszeiten Die Ausstellung ist samstags von 10 bis 13 Uhr, sonntags von 14 bis 17 Uhr, dienstags von 10 bis 15 Uhr und donnerstags von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die Emma-Museumswohnung im Kavalierhaus ist samstags von 11 bis 13 Uhr und sonntags von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Am 3. Oktober öffnen Ausstellung und Museum wie an Samstagen.

Es wird auch eine Zusammenschau von Werbung gezeigt

Mode und Lebensgefühl finden ihren Ausdruck auch in der Werbung. Viele der in den Zeitschriften beworbenen Marken sind auch heute noch auf dem Markt vertreten und finden sich in Emma Wredes Wohnung. In der Zusammenschau von Werbung der 50er Jahre und Produkten der 90er Jahre wird die Brücke zwischen Ausstellung und Museum geschlagen.

„Wir hätten gerne einen Tisch mit alten und neuen Frauenzeitschriften zum Blättern und Schmökern gedeckt“, erklärt Anette Thiele, muss aber einschränken: „aber das ist aus Gründen der Corona-Hygiene leider nicht möglich. So liegt alles hinter Glas“.

Begleitend zur Ausstellung werden auf Facebook und auf dem YouTube-Kanal “Museen Gifhorn“ Videos zu sehen sein.

Von der Redaktion