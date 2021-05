Landkreis Gifhorn

Endlich wieder raus aus den strengen Regeln der Bundesnotbremse: Wer das im Biergarten oder Eiscafé im Landkreis Gifhorn über Pfingsten gleich feiern möchte, der sei vorgewarnt: Nicht jeder Gastronom zieht da mit – aus unterschiedlichen Gründen.

Seit Tagen hat das H 1 im Steinweg seinen täglichen Countdown verkündet. Jeder Tag unter der kritischen Inzidenz von 100 wurde freudig bei Facebook verkündet. Am Mittwochmorgen dann die Nachricht: Am Freitag ist der Biergarten wieder geöffnet. Wenige Meter weiter hält sich der Jubel in Grenzen. Werner Beilke, der im Steinweg die Pizzeria L’Osteria und Burger Fries Atelier betreibt, müsste eigentlich nach monatelangem Stillstand voller Freude sein. Ist er aber nicht: „Wir bewegen uns immer noch um die 100. So ist das alles noch nicht der Hit.“

Nur draußen öffnen zu dürfen, bedeute, die Betriebe voll hoch zufahren, aber nur 30 Prozent vom Umsatz machen zu können. „Das kann sich nicht rechnen.“ Neidisch schaut er auf andere Bundesländer, in denen auch schon Innengastronomie erlaubt ist. Seine Entscheidung: „Aktuell macht die Öffnung noch keinen Sinn. Wir müssen das gut vorbereiten – wir peilen den 3. Juni an.“ Zumal Beilke bezweifelt, dass jemand zum Pizza essen kommt und sich dafür extra einem Schnelltest unterzieht.

Und dann droht auch noch schlechtes Wetter

Auch der Deutsche Heinrich in Wilsche mag noch nicht die Biertische vor die Tür stellen und belässt es zunächst erst einmal beim Außer-Haus-Verkauf. Chefin Natalia Petrich nennt dazu folgenden Grund: Die Wettervorhersage sei einfach viel zu schlecht. Die Zurückhaltung seiner Kollegen kann Dehoga-Chef Armin Schega-Emmerich nur zu gut nachvollziehen. Für ihn sind die Inzidenzwerte eindeutig noch zu knapp an der 100. Den Biergarten in seinem Deutschen Haus hatte er letzte Woche zwei Tage geöffnet, bevor die Bundesnotbremse gezogen wurde. „Mit schlechten Erfahrungen. Ich kann jeden verstehen, der gerade noch zögert.“

Neue Regeln sorgen im Handel weiter für Verwirrung „Was hier passiert, bringt die Innenstadt nicht wirklich weiter“, steht für Udo von Ey, Chef der City-Gemeinschaft Gifhorn (CGG), fest. Vom Wegfall der Bundesnotbremse werde der Einzelhandel kaum profitieren. Ab Freitag soll gelten: In Geschäften bis zu einer Verkaufsfläche von 200 Quadratmetern ist ein Einkauf nach vorheriger Terminvereinbarung möglich (Click and Meet). Der Zugang zu Geschäften mit mehr als 200 Quadratmeter Verkaufsfläche ist nur für Menschen mit Nachweis eines negativen Tests, einer vollständigen Impfung oder Genesung zulässig. „Damit ändert sich für uns nichts“, sagt Udo von Ey, der das Kaufhaus Schütte betreibt. Er habe bereits jetzt festgestellt, dass die Verunsicherung der Kundschaft zunehme. „Mit diesen Regeln wird Einkaufen nicht zum Erlebnis“, sagt der Vorsitzende der CGG fest. Trotzdem ruft von Ey die Gifhornerinnen und Gifhorner auf, das Schnelltest-Angebot in der Innenstadt zu nutzen und den Handel zu unterstützen. Tests würden innenstadtnah unter anderem in Apotheken, im Ratsweinkeller und im Georgshof angeboten. „Kinder unter 14 Jahren sind von der Testpflicht befreit“, weiß von Udo von Ey. Trotz Entfall der Bundesnotbremse rechnet der Unternehmer nicht mit einem Kundenansturm. „Was man dem Handel weiter zumutet, ist bitter“, übt er Kritik. Auch für Modenhaus-Chef Fritz Becker jun. steht fest, dass die neuen Regeln nicht „der große Wurf sind. Für uns ändert sich im Prinzip nichts – trotzdem bieten wir unseren Kundinnen und Kunden einen besonderen Service an“, so Becker. Corona-Schnelltests gebe es beim Betreten seines Modenhauses kostenlos. „Sie sind 24 Stunden gültig und werden von uns schriftlich attestiert.“

Eiscafé möchte keine Diskriminierung

Auch das gibt es: Eis Dolomiti im Steinweg verkündet, weshalb bei ihnen keine Tische draußen zum Schlemmen aufgestellt sind. Eis und Kaffee gibt es – wie überall in der Gastronomie – nur gegen Vorlage eines negativen Schnelltests, der Bestätigung einer kompletten Impfung sowie der Bescheinigung, von einer Corona-Infektion genesen zu sein. Man wolle aber keine „Diskriminierung“ und jemandem ein Eis verweigern, weil kein Schnelltest gemacht wurde. Also gibt es das Eis nur zum Mitnehmen.

Von Andrea Posselt