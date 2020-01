Darum bringen 45 Kinder den Segens ins Haus

Gifhorn

45 Kinder und Jugendliche sind diesmal als Sternsinger durch Gifhorn gezogen. Rund 320 Haushalte standen in diesem Jahr auf ihrer Liste, am Montag besuchten sie außerdem Bürgermeister Matthias Nerlich sowie katholische Einrichtungen in der Stadt.

Mit einer Andacht in der St. Bernwardkirche wurden die Kinder ausgesandt. In insgesamt 14 Gruppen zogen sie als Caspar, Melchior, Balthasar und Sternenträger durch Gifhorn. Zwei Tage lang, jeden Tag besuchten sie etwa 160 Haushalte, um den Segen zu überbringen und Spenden für den Libanon zu sammeln. Seit 1959 gibt es die Sternsinger-Aktion in Deutschland. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 50 Millionen Euro bundesweit gesammelt – seit 1959 sind es eine Milliarde Euro.

Bibel liefert Bausteine zur Streit-Vermeidung

Monika Nortmann, Kuratin des Gifhorner Pfadfinderstammes Fred Joseph aus der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg, ging vorher kurz auf das diesjährige Motto „Frieden für Libanon und die Welt“ ein. Sie berichtete vom Bürgerkrieg im Libanon, der von 1975 bis 1990 tobte und rund 90 000 Menschenleben forderte. und sie berichtete davon, dass eine Million syrische Flüchtlinge heute in dem Land leben.

„Es gibt nicht nur Streit unter Völkern. Wann habt ihr euern letzten Streit gehabt?“, fragte sie die Anwesenden und gab auch gleich Lösungsmöglichkeiten mit an die Hand. „Die Bibel liefert uns Bausteine zur Vermeidung von Streit. Behandelt alle Menschen so, wie ihr selbst behandelt werden wollt“, erklärte sie.

Viele Pfadfinder sind dabei

Bevor die Kinder und Jugendlichen sich auf den Weg machten – die Sternträger sind Kinder von zwei bis sechs Jahren, die drei Könige sind Jungen und Mädchen von sechs bis 18 Jahren –, segnete Nortmann noch die Kreide, mit welcher der Segen an die Haustür geschrieben wird. „Die meisten Sternsinger gehören zu unserm Pfadfinderstamm, die anderen gehören zur katholischen Gemeinde“, erklärten vom Vorstand der Pfadfinder Rebecca Rodermund, die selbst seit 22 Jahren bei der Aktion dabei ist, sowie Till Bergmann, der seit 18 Jahren mitmacht.

Von Thorsten Behrens