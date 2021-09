Gifhorn

Das zähe Ringen um die Frage, ob die Stadt Gifhorn das Mühlenmuseum von Familie Wrobel kauft, hat am Dienstag eine kurze, knappe Antwort gefunden. Bis auf ULG und FDP werden alle Parteien im Stadtrat am kommenden Montag für den Kauf zum Preis von 2,3 Millionen Euro stimmen. So kündigten es die Vertreter im eigens gebildeten Sonderausschuss bei der Sitzung im Gamsener Dorfgemeinschaftshaus am Dienstag an.

Der Ersten Stadträtin Kerstin Meyer war die Erleichterung anzusehen. Da mussten seit Juni so einige Kühe vom Eis gezogen werden, damit die Verwaltung ein für die Stadt schlüssiges Abkommen zustande bekommt. „Ich denke, es ist gut für die Stadt Gifhorn, ein wichtiges Projekt.“ Und das werde sicher auch noch „spannend“.

SPD freut sich über das Ergebnis

Ulrich Stenzel (SPD) freute sich ebenfalls über das Ergebnis der Verhandlungen. Es sei gut, dass „der Ausschuss hart geblieben ist“. Will heißen: Für die Stadt springt nun weitaus mehr heraus, als es das ursprüngliche einseitige Kaufangebot der Eigentümerfamilie vorsah.

Auch Glockenpalast und Basilika gehören zum Kaufpaket

Sämtliche Gebäude sowie Glockenpalast, Friedensglocke und Basilika gehören nun zum Kaufpaket. Stimmt der Rat am Montag zu, übernimmt die Stadt ab 1. Januar 2022 das Museum. Auf dessen Instandhaltung und ein Konzept zum Betreiben wolle sich die Verwaltung zunächst auch konzentrieren, betonte Kerstin Meyer.

Wrobels hätten bereits klar signalisiert, dass das nun vorliegende Kaufangebot auch aus ihrer Sicht annehmbar sei. Förderantrag und Machbarkeitsstudie seien bereits in Auftrag gegeben. Eher eine Formalie sei, dass der Landkreis das Erbbaurecht abtritt, das er an einigen Flächen hat. Sollte Gifhorns Politik doch noch einen Rückzieher machen, seien Förderantrag und Studie übrigens wieder rückgängig zu machen, erklärte die Erste Stadträtin.

„Das Risiko ist aber kalkulierbar“

Danach sieht es jedoch ganz und gar nicht aus. Stenzel kündigte an, die SPD werde geschlossen für den Kauf stimmen. Mit möglichen finanziellen Risiken müsse man bei solch einem Großprojekt rechnen. „Das Risiko ist aber kalkulierbar.“ Ähnlich formulierte es Horst Ganz für CDU und Grüne. Das Mühlenmuseum sei für die überregionale Bedeutung Gifhorns wichtig. Für die AfD signalisierte Stefan Marzischewski-Drewes Zustimmung.

ULG und FDP sind gegen den Ankauf

Andreas Katsch-Herke hingegen formulierte, dass ULG und FDP für Gegenwind sorgen und gegen den Kauf stimmen – wegen der Folgenkosten. „Wir wissen noch nicht, was auf uns zukommt.“ Er stimmte im Ausschuss als einziger von zehn Ausschussmitgliedern gegen den Beschlussvorschlag der Verwaltung.

Von Andrea Posselt