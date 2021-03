Landkreis Gifhorn

Die neue Corona-Verordnung und die Hochinzidenz-Kreise – in vielen Orten Niedersachsens stehen nun damit auch Entscheidungen über eine Ausgangssperre an. Auch im Landkreis Gifhorn, wo am Montag die 7-Tage-Inzidenz bei 180,7 lag. Der Landkreis zögert aktuell noch und möchte die Lage abwarten. Am Mittwoch soll der Krisenstab über das Thema diskutieren.

Die Zahlen sind noch nicht verlässlich, sagt der Landkreis

Mit der neuen niedersächsischen Corona-Verordnung gingen erst einmal keine Veränderungen einher, teilte der Landkreis mit. „Wie bereits bei der Entscheidung über den Status der Hochinzidenzkommune wird die Kreisverwaltung auch über die Ausgangssperre eine Entscheidung nur auf Basis verlässlicher und aktueller Infektionszahlen fällen“, so Landrat Dr. Andreas Ebel.

Hierfür sei eine genaue Prüfung aus juristischer und epidemiologischer Sicht notwendig. Aufgrund der über das Wochenende zurückgefahrenen Testkapazitäten seien die Infektionszahlen der beiden vergangenen Tage nur bedingt aussagekräftig. Das wiederum liege daran, dass die Labore am Wochenende keine Proben annehmen würden.

Das besagt die Corona-Verordnung des Landes

Die neue Corona-Verordnung hält für Hochinzidenzkommunen die Option für lokal begrenzte Ausgangssperren bereit. Liegt die 7-Tage-Inzidenz drei Tage bei über 100, können Landkreise und kreisfreie Städte eine Ausgangssperre anordnen. Bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 150 (Dreitagesschnitt) soll eine Ausgangssperre angeordnet werden.

Das gehe nicht automatisch. Eine Ausgangssperre müsse auf Basis der Erkenntnisse aus der Kontaktnachverfolgung, der allgemeinen und regionalen Infektionslage sowie der Ziele des Infektionsschutzes angemessen sein, so Ebel.

„Massiver Eingriff in die Grundrechte“

„Die Ausgangssperre ist ein massiver Eingriff in die Grundrechte jeder einzelnen Bürgerin und jedes einzelnen Bürgers“, begründet Ebel die Entscheidung. „Genau aus diesem Grund muss eine Entscheidung auf einer sorgfältig erstellten und aussagekräftigen Prognose beruhen.“

