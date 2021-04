Landkreis Gifhorn

Die Verlängerung der zweiten nächtlichen Ausgangssperre im Landkreis Gifhorn im Zuge der Corona-Pandemie ist amtlich. Hinsichtlich der Begründung ist dieses Mal die Allgemeinverfügung weitaus umfangreicher. Der Landkreis formuliert auch, welche anderen Maßnahmen überhaupt noch möglich sind, um „dem diffusen Infektionsgeschehen im privaten Bereich zu begegnen“. Letztlich kommt der Landkreis zu dem Schluss, dass es „kaum noch Maßnahmen“ gebe.

Betretungsverbote von Plätzen sind für den Landkreis keine Option

Theoretisch möglich wäre etwa ein Erlass von Betretungsverboten für ausgewiesene öffentliche Plätze. Jedoch: Im Landkreis seien keine konkreten Orte lokalisierbar, „von denen ein konkretes Infektionsgeschehen insbesondere im privaten Bereich ausginge“. Das möge in Ballungsräumen ein probates Mittel sein, nicht jedoch im Landkreis Gifhorn.

Ausdehnung der Maskenpflicht hätte „keinerlei Wirkung“

Und dann wäre da noch die seit geraumer Zeit an vielen Orten bestehende „Maskenpflicht im öffentlichen Bereich“. Diese auf den Privatbereich auszudehnen, könne nur bei privaten Kontakten in der Öffentlichkeit möglich sein. „Für Treffen in privaten Haushalten hätte eine Maskenpflicht im öffentlichen Bereich keinerlei Wirkung.“

Nein zu strengeren Kontaktbeschränkungen

Auch noch strengere Kontaktbeschränkungen wären möglich. Aber hier sieht der Landkreis die Ausgangsbeschränkung als „milderes Mittel“, das „verhältnismäßig und angemessen“ sei. Diese schränke lediglich den Zeitraum privater Treffen ein „und damit die Anzahl der privaten Kontakte sowie deren Intensität“.

Ausgangssperre als „milderes“ Mittel

Nächtliche Ausgangsbeschränkungen seien vergleichsweise leicht durchzusetzen und stellten ein „vergleichbar milderes Mittel gegenüber strengeren Kontaktbeschränkungen dar“. Darüber hinaus seien nach der Rechtslage keinerlei Maßnahmen ersichtlich, die überhaupt noch geeignet erscheinen könnten, dem Infektionsgeschehen in privaten Haushalten effizient zu begegnen.

Von Andrea Posselt