Ausgangssperre im Kreis Gifhorn: Hintergrund, Perspektive, Regeln

Landkreis Gifhorn

Nach dem Zögern nun die Entschlossenheit: Am Montag hätte der Landkreis Gifhorn bereits die Voraussetzungen erfüllt, dass eine Ausgangssperre verfügt wird. Doch da wollte die Verwaltung noch abwarten, wohin der Trend der Corona-Fallzahlen und die damit verbundene 7-Tage-Inzidenz geht. Seit Dienstag ist klar: Die Kehrtwende zum Guten ist noch längst nicht in Sicht. Folge: Ab Karfreitag sollte sich nur noch jemand in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr des Folgetages draußen aufhalten, wenn ein triftiger Grund besteht. Angesetzt ist die Ausgangssperre bis 16. April - mit der Option auf Verlängerung.

Überschreiten der kritischen Marke ist vermutlich „von Dauer“

Mit einem Sinken der Inzidenz unter 150 könne vor einer Woche nicht gerechnet werden. Nach Einschätzung des Gesundheitsamtes des Landkreises Gifhorn sei davon auszugehen, „dass die Überschreitung der 7-Tage-Inzidenz auch von Dauer sein wird“.

Infektionsherde haben keine Schwerpunkte

Was die Sache noch komplizierter mache: Die Infektionen hätten keinen lokalen Schwerpunkt, auch könnten sich Infektionsherde nicht einfach auf Einrichtungen zurückführen. „Ein erheblicher Teil der Infektionen spielt sich im privaten Bereich ab, die nicht durch punktuelle Maßnahmen eingedämmt werden können“, heißt es in der Allgemeinverfügung. Insbesondere verteilen sich die aktiven Infektionen im privaten Bereich auf alle kreisangehörigen Samtgemeinden, Gemeinden sowie Städte.

Örtliche Ausgangssperren im Landkreis sind nicht praktikabel

Die Möglichkeit, nur für die zahlenmäßig am stärksten betroffenen Gebiete eine Ausgangsbeschränkung anzuordnen, würde nicht der diffusen Infektionslage entsprechen und würde sich als kaum praktikabel erweisen, so der Landkreis. Damit zeige sich, dass die bisher getroffenen Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung nicht ausgereicht haben, um das Infektionsgeschehen im Kreisgebiet nachhaltig zu reduzieren.

Das sind nun die wichtigsten Regeln

Die Ausgangssperre ändert die seit Anfang der Woche geltenden Corona-Regeln nur in zeitlicher Hinsicht. Es bleibt generell bei der 1+1-Regel. Sowohl in der Öffentlichkeit also auch im privaten Rahmen sind Treffen mit Personen des eigenen Haushaltes und einer weiteren, haushaltsfremden Person erlaubt. Einzelpersonen können ebenfalls die Personen eines weiteren Haushaltes besuchen. Zugehörige Kinder bis einschließlich sechs Jahren und Betreuungskräfte von Personen mit Behinderungen werden nicht mit eingerechnet.

Handel, Tierparks und Co: Das sind die Regeln

Geschäfte des Einzelhandels bleiben mit Ausnahme des Außer-Haus-Verkaufs bzw. „Click und Collect“ geschlossen. Ebenfalls geschlossen bleiben Museen, Freilichtmuseen, Ausstellungen, Galerien und botanische Gärten. Tierparks können geöffnet bleiben. Auch Büchereien und Bibliotheken dürfen weiterhin öffnen. Darüber hinaus sind auch weiterhin die Geschäfte des täglichen Bedarfs sowie Friseure und Betriebe von körpernahen Dienstleistungen geöffnet - nun mit der Einschränkung, um 21 Uhr schließen zu müssen und frühestens um 5 Uhr zu öffnen.

Von unserer Redaktion