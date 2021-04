Landkreis Gifhorn

Ab Mitternacht am Karfreitag gehen die Uhren im Alltag der Menschen im Landkreis Gifhorn wieder etwas anders: Wegen der erneut hohen Corona-Fallzahlen und seit Tagen kritischen 7-Tage-Inzidenzwerte verhängte der Landkreis eine Ausgangssperre. Nur mit triftigem Grund dürfen Bürger in der Zeit zwischen 21 Uhr und 5 Uhr außerhalb des Zuhauses unterwegs sein. „Wir werden daher in den nächsten zwei Wochen verstärkt auf Straßen im Stadtgebiet und im Landkreis Präsenz zeigen“, sagt Polizeisprecher Christoph Nowak.

Das sind die Ausnahmen

Wer also zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto unterwegs ist, muss nachweisen können, dass es dafür einen triftigen Grund gibt. Ausnahmen gelten für Berufstätige, die zwingend in dieser Zeit unterwegs sein müssen, für eine Tätigkeit zur Gefahrenabwehr, falls jemand dringend medizinische, psychosoziale oder tierärztliche Hilfe benötigt, zum Besuch von Gottesdiensten oder ähnlichen religiösen Veranstaltungen, zum Besuch bei nahen Angehörigen, falls diese behindert oder pflegebedürftig sind, zur Unterstützung Hilfsbedürftiger, für dringend erforderliche Versorgung von Tieren oder zur Begleitung von Sterbenden.

Der Landkreis urteilt später über die Höhe der Geldstrafe

Die Polizei hat dafür zu sorgen, dass die Verfügung des Landkreises eingehalten wird. Die Beamte werden Verstöße notieren und an den Landkreis weiterleiten. Die dortige Bußgeldstelle entscheidet dann über die Höhe der Strafe.

Der Landkreis hatte bis Dezember Bußgelder aus Corona-Verstößen in Höhe von mehr als 87 000 Euro festgesetzt. Auch Betriebe wurden dichtgemacht.

Von Andrea Posselt