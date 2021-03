Gifhorn

Still ruht der See, der keiner mehr ist: Nicht nur die Corona-Krise macht es der Stadt Gifhorn schwer, das verwelkte Kleinod aus verlandetem Gewässer und Restaurant-Ruine neu erblühen zu lassen. Ob und wann der Heidesee zu altem Glanz zurück findet, ist deshalb unklar. Doch auf dem Schirm hat das Rathaus das Thema.

Wo einst emsige Restaurant-Fachkräfte den Gästen sahnige Schnitten auf die Tische stellten, wuchern heute mehr als mannshohe Kiefern aus dem Boden. In der mit Schmierereien besprühten Fassade hinter der sich renaturierenden Terrasse sind die Fenster verrammelt. Hier und da an der Wand blitzt ein durchaus doch kunstvoll zu bezeichnendes Gesicht aus rotem Mund und schwarzer Augenpartie aus den ansonsten ungelenken Buchstabengruppen wie „SHAF“ oder „Beep“ hervor. Eine rostige Zauntür liegt heraus gerissen auf dem Boden. Hinter einer Ecke steht ein Rentner, verstohlen seine Blase an der Wand erleichternd – so haben Hunde von Spaziergängern vielleicht ein Graffiti für die Nase.

Zur Galerie Was wird aus dem einstigen Idyll bei Gifhorn: Seit zehn Jahren ruht der Betrieb im Heidesee-Restaurant, das Gebäude ist inzwischen eine Ruine und das Gewässer verlandet. Dabei war dort mal viel los.

Auch an diesem Nachmittag mitten in der Woche stehen Autos vor der Restaurant-Ruine. Die Wanderpfade in dem Gebiet bleiben ein Ziel für jene, die sich an frischer Luft die Füße vertreten wollen. Im vorigen Sommer hatte Bürgermeister Matthias Nerlich zu einem Ortstermin geladen. Er berichtete, dass es durchaus Interessenten gebe, die das einst florierende Ausflugslokal wieder mit Leben füllen wollten. Doch dann sei Corona dazwischen gekommen und habe Gastronomen zurück haltend gemacht. Gleichwohl kündigten Nerlich und Stadtplanerin Maike Klesen an, sich des Themas anzunehmen und dort wenigstens ein für Investoren attraktives Umfeld schaffen zu wollen – etwa mit einem Naturlehrpfad.

Der damalige Interessent sei immer noch interessiert, versichert nun Stadtsprecherin Annette Siemer auf die neue AZ-Anfrage. Doch Corona bremse immer noch. Und es gibt noch ein weiteres Problem, nämlich mit der Liegenschaft, die in Privatbesitz ist: Wegen eines Trauerfalls hat die Eigentümer-Familie gerade andere Sorgen, und so hält sich die Stadt erst einmal pietätvoll zurück.

Seit zehn Jahren kein Betrieb mehr Seit genau zehn Jahren ist die Ausflugsgaststätte am Heidesee in Gifhorn Geschichte. Die damaligen Betreiber meldeten das Gewerbe am 31. März 2011 ab. Damit ging an der Stelle eine gastronomische Ära zu ende. „Sogar Leute aus Hannover sind hierher gekommen“, erinnert sich der Gifhorner Jürgen Wagner. Auch Dehoga-Kreissprecher Armin Schega-Emmerich hat die alten Bilder gut in Erinnerung. „Es hatte als Ausflugsziel eine große Bedeutung.“ Kaffee und Kuchen auf der Terrasse am Ufer, Tretbootfahren auf dem Wasser: Für viele Ausflügler aus der ganzen Region war der Heidesee bei Gifhorn ein gern angesteuertes Ziel im Sommer. Und auch im Winter war das Heidesee-Restaurant eine Adresse: Zu den damals legendären Silvesterpartys kamen Schlagerstars wie Mary Roos, Chris Howland und Gottlieb Wendehals. In den zurück liegenden Jahren war die Restaurant-Ruine dagegen eine angesagte Location für Fotografen, die den Heidesee in der „Lost-Places“-Gemeinschaft der Freunde „vergessener Orte“ bekannter machten.

Touristiker in Gifhorn sehen jedenfalls Potenzial im Heidesee-Areal. „Es ist nach wie vor ein schönes Fleckchen Erde“, sagt Jörn Pache von der Südheide Gifhorn GmbH. Viele Jahrzehnte sei es ein toller Anlaufpunkt gewesen, und das könne auch in Zukunft so sein. „Das Potenzial ist nach wie vor da, etwas in Richtung Gastronomie zu machen.“ Für die Branche in der Stadt wäre es ein echter Gewinn, würde jemand dort investieren.

Fachleute sehen Potenzial für das Gebiet

Das sagt auch Dehoga-Kreissprecher Armin Schega-Emmerich, der selbst ein Hotel mit Restaurant in Gifhorn betreibt. „Ich sehe den Standort als solches als heraus ragende Möglichkeit, dass dort etwas entsteht.“ Allerdings müsste landschaftlich etwas geschehen, sagt der Gifhorner Gastronom und Hotelier, der noch die Bilder aus der Vergangenheit vor Augen hat und bis heute nicht begreift, wie ein Ausflugsziel solcher Bedeutung so abstürzen konnte.

Doch da droht schon weiteres Ungemach. Der bisherige Heidesee präsentiert sich zurzeit eher als Heidewiese. Auch die geschlossene Schneedecke im Februar, die einen Steinwurf weiter auf der Düne dick genug war für ausgewachsene Schneemänner unter den Kiefern, hat nach dem Schmelzen nichts hinterlassen, in dem sich die Frühlingssonne spiegeln könnte. Ebenso wenig der Regen der jüngsten Zeit. Von allein werde der See nicht zurück kommen, sagt Naturschützer und Gewässer-Experte Jürgen Wagner.

Zurück zum Heidesee: Mit einmal Wasser rein ist es nicht getan

„Der Aufwand wäre wahnsinnig groß“, sagt Wagner. Der See müsste nicht nur künstlich wieder mit Wasser befüllt werden. „Es geht nicht nur um die Wiederherstellung. Wer kümmert sich nachher darum?“ Denn das Verlanden des Heidesees war seit jeher ein Problem, lange vor den Dürre-Jahren seit 2018. Es müsste regelmäßig dafür gesorgt werden, dass der See dann auch wieder ein See bleibe. Mit still ruhen wäre es dann vorbei.

Von Dirk Reitmeister