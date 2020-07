Winkel

Früher war nicht alles besser – aber mehr Gastronomie in Winkel. Inzwischen ist von einem halben Dutzend Betrieben von vor 20 Jahren nur noch einer übrig. Mit dem Fuchsbau hat ein weiterer Traditionsbetrieb aufgegeben. Hintergrund dabei ist nicht allein die Corona-Pandemie.

Als zur Jahrtausendwende Familien beim Sonntagsausflug in die Gifhorner Heide kamen, dann hatten sie Auswahl in Winkel: Lönskrug, Fuchsbau, Haus Kellerberg, Heidehaus und das gerade eröffnete Modes Heidecafé – im weitesten Sinne sogar das Heuhotel an der Aller. Von allen ist inzwischen Modes übrig geblieben.

Der Zugang zum Fuchsbau ist mit einem Garten-Fußballtor verschlossen. Auf der Homepage ist zu lesen, dass der Betrieb wegen Corona seit 15. März „bis auf weiteres“ geschlossen ist. Chefin Jacqueline Hotopp bestätigt der AZ auf Nachfrage, nicht wieder zu eröffnen.

„Das ist keine erfreuliche Entwicklung.“ Ortsbürgermeister Ingo Göhmann, der gerade erst mit Bürgermeister Matthias Nerlich den Hermann-Löns-Rundweg als neues touristisches Zugpferd eröffnet hat, macht sich Sorgen um den Ausflugsort. Er erinnert sich an bessere Zeiten: „Wir haben früher in drei Reihen vor der Theke gestanden.“

Nicht nur die Heideblüte schwächelt

Doch die Zeiten sind lange vorbei, sagt Jacqueline Hotopp. Im vorigen Jahr habe sie zur Heideblüte an einem einzigen Sonntag mal alle Tische auf der Terrasse belegt gehabt. Und das liegt ihrer Einschätzung nach nicht nur daran, dass die Heideblüte seit zehn Jahren schwächele.

„Die Lokale waren nicht wirklich voll“

„Es ist schade“, sagt auch Armin Schega-Emmerich vom Dehoga-Kreisverband. „Es ist für uns unverständlich. Der Ort ist wunderschön. Ich verstehe nicht, dass sich da kein Gastronom halten kann.“ Hotopp jedoch sieht einen drastischen Wandel im Ausgehverhalten. Die Leute holten sich ihr Bier im Getränkemarkt und träfen sich zuhause bei Sky oder Netflix. Die Heideausflügler heute? „Da läuft alles durch, was Selbstversorger ist. Die Lokale waren nicht wirklich voll.“ Es helfe nicht, wenn die Leute bedauerten, dass es kaum noch Gastronomie gebe: „Dann müssten sie auch mal die Häuser besuchen.“

Sterben die Landgasthöfe? Der Landesverband des Gaststättenverbandes Dehoga schlägt Alarm. Er sieht bei 80 Prozent der Landgasthöfe inzwischen Insolvenzgefahr. „Die Entwicklung auf dem Land ist wirklich schwierig“, sagt auch Armin Schega-Emmerich, Sprecher des Gifhorner Kreisverbandes. Vor allem die alteingesessenen großen Betriebe mit Saal hätten ein Problem. Ihnen fehlten die Feiern, und viele Betriebe könnten das nicht mit einem A la Card-Angebot kompensieren – so wie Schega-Emmerich mit seinem Deutschen Haus in Gifhorn. Wie viele im Kreis Gifhorn in der kommenden Zeit schließen dürften, vermag Schega-Emmerich nicht zu prognostizieren. Aber fest stehe: „Die Gefahr ist groß.“

Die Corona-Pandemie sei der Todesstoß gewesen, sagt Hotopp. Alle Veranstaltungen bis in 2021 herein seien abgesagt. Ihre Stammgäste gehörten zur Risikogruppe. Die Schließung während des Lockdowns habe ihr pro Monat 30 000 Euro Verlust gebracht. Sie zog einen Schlussstrich unter ihre 30-jährige Gastronomie-Laufbahn, davon zehn Jahre als Fuchsbau-Chefin. „Ich habe keine Lust, mich zu Tode zu arbeiten, nur um die Betriebskosten rein zu holen.“ Sie sieht für sich die Krise als Chance, neue berufliche Wege – aktuell im Marketing – einzugehen und voraussichtlich ab Ende des Jahres als Missionarin in Namibia Kindern Schulbildung zu ermöglichen.„Es war ein toller Lebensabschnitt, der Wegweiser geht jetzt in eine andere Richtung.“

Was bleibt Winkel?

In welche Richtung zeigt Winkels Wegweiser? Meik Modes sieht in seinem Monopol keinen Vorteil. „Konkurrenz belebt das Geschäft.“ Das Eine ziehe das Andere mit sich – im Guten wie im Schlechten. Wenn es in Winkel kaum noch Einkehrmöglichkeiten gebe, würden die Leute lieber gleich weiter fahren. Die Politik könne recht wenig ausrichten, sagt Ortsbürgermeister Göhmann. Er hoffe, dass wenigstens der letzte Betrieb bestehen bleibe.

Von Dirk Reitmeister