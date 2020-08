Gifhorn

Der Ausbildungsmarkt ist auch wegen Corona für einige Jugendliche im Landkreis Gifhorn mit Unwägbarkeiten verbunden. Wohl dem, der einen sicheren Ausbildungsvertrag im öffentlichen Dienst in der Tasche hat. In der Landkreisverwaltung sind es 13 neue Azubis, bei der Stadt fünf. „Wir sind ziemlich froh, dass das alles so stattfinden kann“, sagten Emily-Joy (17) und Mary-Jane Iltner (19). Die sorgen bei der Stadt übrigens für eine Premiere: Als Geschwisterpaar traten sie am Montag ihre Ausbildung an. Kennenlernen aller anderen Azubis, einzelner Fachbereiche, EDV-Einführung sowie ein gemeinsames Gruppenfoto im Kreis aller älteren Ausbildungsjahrgänge an der Hochzeitsmühle stand in den ersten Tagen an.

Kein geeigneter Bewerber für die Stadtbücherei

Zahlenmäßig wäre bei der Stadt sogar mehr drin gewesen. „Leider konnten wir niemanden für die Stadtbücherei finden“, bedauerte Erste Stadträtin Kerstin Meyer bei der Vorstellung der Azubis. Auch der fehlende Abi-Jahrgang der Gifhorner Gymnasium wirkte sich aus. Wie gut, dass es durch die IGS Sassenburg Bewerber für den gehobenen Dienst gab, so Meyer. Für Markus Reinecke (18) ist mit der Zusage für die Ausbildung zum Fachinformatiker ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen. „Es war mein Wunschberuf“, freut er sich über den Berufsstart.

„Der öffentliche Dienst bleibt ein zuverlässiger Arbeitgeber“

Beim Landkreis starteten 13 junge Menschen in den Berufsalltag. „Der öffentliche Dienst bleibt ein zuverlässiger Arbeitgeber, der eine breitgefächerte, fundierte Ausbildung und damit auch die Chance auf eine unbefristete Arbeitsstelle mit vielen interessanten und abwechslungsreichen Tätigkeiten bietet“, erklärte Kreisrat Rolf Amelsberg. Kaum eine andere Ausbildung biete so viele unterschiedliche Aufgabenstellungen, wie sie innerhalb der Kreisverwaltung auftreten. Gleich in der ersten Woche bei der Kreisverwaltung absolvieren die Auszubildenden die ersten Schulungen im Bereich EDV und zum Thema „Kommunikation und Bürgerfreundlichkeit“. Die diesjährigen Auszubildenden spiegeln die Bandbreite der Ausbildungsberufe beim Landkreis Gifhorn wider: fünf Verwaltungsfachangestellte, zwei Fachinformatiker (Fachrichtung Systemintegration) und sechs Kreisinspektor-Anwärter/innen (Dualer Studiengang zum Bachelor of Arts) beginnen ihre Ausbildung in der Gifhorner Kreisverwaltung. Beim Landkreis Gifhorn beginnen damit vier Männer und neun Frauen. Insgesamt gibt es derzeit 32 Auszubildende in der Gifhorner Kreisverwaltung.

Wer übrigens 2021 bei den Verwaltungen eine Ausbildung absolvieren möchte, sollte sich schon nach den Sommerferien informieren und bewerben, gibt Amelsberg den Tipp.

