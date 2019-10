Gifhorn

Kontakte knüpfen und sich so die Chance auf einen Praktikums- oder sogar Ausbildungsplatz sichern: Darum ging es am Mittwoch bei der sechsten Ausbildungsplatzbörse in der Stadthalle Gifhorn. 70 Aussteller trafen dabei auf etwa 1700 Schüler und 300 Kunden des Jobcenters.

Kontakt zwischen Arbeitgebern und Sc

...