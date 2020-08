Ausbildungsmarkt 2020: Das ist die Lage im Kreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Hunderte Jugendliche im Landkreis Gifhorn starten gerade ihre berufliche Laufbahn, oder wollen sie starten. Experten malen seit Wochen ein düsteres Bild, sprechen vom gebeutelten Corona-Ausbildungsjahrgang. Wie sieht’s im Landkreis Gifhorn aktuell aus? Experten entdecken bei ihrer Momentaufnahme Überraschendes.

Die schlechte Nachricht zuerst: Agentur für Arbeit, IHK und Kreishandwerkerschaft stellen fest, dass der Ausbildungsmarkt durchaus in 2020 in Schieflage geraten ist. Aber: Nun berichten alle, dass zeitverzögert einiges in Bewegung geraten ist. „Aufgrund der pandemiebedingten verzögerten Bewerbungsverfahren gibt es in zahlreichen Berufen noch vereinzelt offene Ausbildungsstellen in der Region“, berichtet Christine Gudd, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit. Im Juli seien 345 Lehrstellen noch nicht besetzt gewesen, das sind 55 mehr als im Vorjahr. 891 Jugendliche meldeten sich seit Oktober, weil sie eine Lehrstelle suchten, das waren 158 weniger als in 2019. Von diesen Bewerbern warteten im Juli noch 363 auf die Zusage eines Betriebes (75 mehr als vor Jahresfrist).

Nicht an allem ist Corona schuld

Weniger Bewerber, weniger offene Stellen. Da ist nicht nur Corona schuld. Auch die Rückkehr vom Turbo-Abi in Niedersachsen habe den Ausbildungsmarkt verändert, so die Agentur für Arbeit, die nun entdeckt, dass nun zeitverzögert ganz viel Fahrt in den Markt kommt. Gesucht werde noch in vielen Handwerksberufen, im Einzelhandel (insbesondere im Lebensmitteleinzelhandel) und Auszubildende zur Zahnmedizinischen Fachangestellten oder zum Medizinischen Fachangestellten.

Lehrstellensuche: Hier gibt’s Tipps Die IHK Lüneburg-Wolfsburg hat alles Wissenswerte rund ums Thema Ausbildung 2020 unter www.ihk-lueneburg.de/corona-ausbildung gebündelt. Ansprechpartnerin für Fragen rund um die Arbeitgeberangebote und die Ausbildungskampagne Moin Future ist Katrin Sanna unter Tel. 04131 742-129, moinfuture@ihklw.de. Für wen welche Ausbildungsförderung infrage kommt und was Unternehmen bei der Antragstellung beachten müssen, erklären die Experten der IHKLW und Arbeitsagenturen beim digitalen IHKLW-Expertentipp „Schutzschirm für Ausbildung – Prämien sichern“ am Mittwoch, 26. August, 14 bis 15.30 Uhr. Die Teilnahme an dem Zoom-Webinar ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich unter ihklw.de/schutzschirm. Ansprechpartnerin rund um organisatorische Fragen ist Wiebke Wenzel, Tel. 04131 742-139, wiebke.wenzel@ihklw.de. Weitere Informationen zu den Ausbildungs-Förderprogrammen gibt es online unter ihk-lueneburg.de/schutzschirm. Jugendliche, die noch einen Ausbildungsplatz suchen, die sich über Alternativen zum Wunschberuf informieren möchten, oder die noch keinen konkreten Wunschberuf haben, können die Berufsberatung der Agentur für Arbeit in Gifhorn unter der Telefonnummer (0 53 71) 80 63 33 erreichen. Ansprechpartnerin für Interessierte ist Astrid Schulz, Vermittlerin im Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit, Telefon: (0 53 71) 80 62 14.

Erst vor wenigen Wochen ließ eine Umfrage der IHK Böses vermuten für den Ausbildungsmarkt 2020. Zwar sind die Zahlen aktuell unter dem Vorjahresniveau, aber es gibt momentan mehr lichte Momente. 2481 neue Ausbildungsverträge verzeichnet die IHK Lüneburg-Wolfsburg zum 31. Juli. „Das sind zwar 14,8 Prozent weniger als im Vorjahr, trotzdem stimmen die Zahlen angesichts der coronabedingten Krisensituation zuversichtlich. Sie zeigen, dass die regionalen Betriebe nach wie vor in ihre Zukunft investieren“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Michael Zeinert.

Auch Dr. Andreas Bierich, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, meldet eine ähnliche Tendenz. Demnach war während des Corona-Lockdowns der Ausbildungsmarkt etwas ausgebremst. Was sich auch hier in Zahlen niederschlug. Bis Juli wurden 93 Vertragsabschlüsse erzielt, im Vorjahr waren es zu dem Zeitpunkt schon 103. „Es wird sich noch positiv entwickeln. Besonders im Nahrungsmittelhandwerk sind noch Stellen frei“, wirbt er dafür, dass sich Jugendliche offensiv bei den Innungen erkundigen. Sorge bereitet ihm, wie sich langfristig die Wirtschaft durch Corona entwickelt.

Genau das beschäftigt auch Kristin Panse, Chefin beim Regionalverband für Arbeit. Sie spürt „keine Zurückhaltung beim Handwerk und Einzelhandel“. Da sei sie vor Wochen noch skeptisch gewesen. „Wir werden unsere Verträge schaffen für benachteiligte Jugendliche“, freut sie sich nun. Aber zu euphorisch will sie sich auch nicht geben. „Wie sich das einmal entwickelt, wenn tatsächlich Insolvenzen kommen, muss man abwarten.“

„Positiver, als vor Wochen erwartet“ Wie ist die Lage auf dem Ausbildungsmarkt in der Region? Rainer Knoppe, Teamleiter Ausbildungsberatung bei der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg (IHKLW), beantwortet die wichtigsten Fragen. Herr Knoppe, wie viele junge Menschen starten aktuell mit einer Berufsausbildung im Landkreis Gifhorn? Unsere IHKLW verzeichnet zum 31. Juli rund 2500 neue Ausbildungsverträge im gesamten IHKLW-Bezirk, 294 davon im Landkreis Gifhorn. Das sind insgesamt zwar 14,8 Prozent weniger als im Vorjahr, beziehungsweise 6,1 Prozent weniger im Landkreis Gifhorn, trotzdem stimmen die Zahlen angesichts der coronabedingten Krisensituation zuversichtlich. Sie zeigen, dass die regionalen Betriebe nach wie vor in ihre Zukunft investieren. Also hat Corona gar nicht so große Auswirkungen? Nein, denn der Rückgang ist nicht nur die Folge der Pandemie. Viele Ausbildungsbetriebe hatten ohnehin schon mit weniger Berufsanfängern geplant, schließlich fehlen uns durch den Übergang von G8 zu G9 rund zwei Drittel des Abiturjahrgangs. Aber natürlich waren die Bedingungen im Vorfeld ungleich schwieriger. Jungen Menschen fehlten Möglichkeiten zur Berufsorientierung, Unternehmen konnten Vorstellungsgespräche zum Teil nur online führen und natürlich führten auch unklare wirtschaftliche Perspektiven zu einem zögerlichen Verhalten auf beiden Seiten. Insofern fällt der Ausbildungsstart 2020 positiver aus, als wir es noch vor wenigen Wochen erwartet hatten. Und noch ist ja viel Bewegung auf dem Ausbildungsmarkt, es gibt noch viele freie Lehrstellen. Vor welchen coronabedingten Herausforderungen stehen Betriebe, die ausbilden wollen? Viele Unternehmen haben ihre Belegschaft in Kurzarbeit geschickt. Auszubildende dürfen nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen in Kurzarbeit gehen. Man muss also eine fortlaufende Ausbildung und Ausbilder, die im Zweifel in Kurzarbeit oder im Homeoffice sind, unter einen Hut bekommen. Keine leichte Aufgabe. Trotz aller Schwierigkeiten: Eine Ausbildungsumfrage hat vor kurzem gezeigt: Mehr als drei Viertel der Unternehmen führen ihre Ausbildung im Betrieb normal weiter. Ein Drittel nutzt dazu mobiles Arbeiten. Fast 60 Prozent der Betriebe planen in diesem Jahr alle Ausbildungsabsolventen zu übernehmen. Weniger als ein Prozent der Unternehmen mussten ihrem Azubi Corona-bedingt kündigen. Seit August können Unternehmen auch die Ausbildungsprämie beantragen. Wird diese Förderung des Bundes dazu führen, dass mehr Lehrstellen angeboten werden? Das ist schwer abzuschätzen, aber ich gehe nicht davon aus, dass Betriebe nur aufgrund der Förderung neue Plätze schaffen. Ausbildung ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die den Betrieben Zeit und Geld kostet – und zwar weit über die Ausbildungsprämie hinaus. Trotzdem rechnet sich Ausbildung für die Unternehmen, denn die Ausbildung im eigenen Betrieb ist der beste Weg, sich den Nachwuchs zu sichern und dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken.

Hier gibt’s noch freie Stellen Diese Lehrstellen mit diesen Qualifikationen hat die Agentur für Arbeit in Gifhorn gerade noch zu besetzen, ein kleiner Überblick: Metallbauer Konstruktionstechnik ( Hauptschulabschluss) in Tappenbeck; Metallbauer, Hufbeschlag ( Hauptschulabschluss) in Gifhorn; Gebäudereiniger ( Hauptschulabschluss) in Schwülper; Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ( Realschulabschluss) in Kästorf; Gärtner ( Hauptschulabschluss) in Kästorf; Hauswirtschafter ( Hauptschulabschluss) in Kästorf; Tischler ( Realschulabschluss) in Kästorf; Mechatroniker Kältetechnik ( Hauptschulabschluss) in Jembke; Maurer ( Hauptschulabschluss) in Tülau; Maurer ( Hauptschulabschluss) in Obernholz; Maurer ( Hauptschulabschluss) in Wittingen; Bodenleger ( Hauptschulabschluss) in Gifhorn; Verkäufer ( Hauptschulabschluss) in Grußendorf; Verkäufer ( Hauptschulabschluss) in Gifhorn; Mechatroniker ( Hauptschulabschluss) in Gifhorn; Kaufmann im Einzelhandel ( Realschulabschluss) in Gifhorn; Friseur ( Hauptschulabschluss) Meine; Medizinisch-technischer Radiologieassistent ( Realschulabschluss) in Gifhorn; Zahnmedizinischer Fachangestellter ( Hauptschulabschluss) in Gifhorn; Anlagenmechaniker - Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ( Realschulabschluss) in Barwedel.

Von Andrea Posselt