Kreis Gifhorn

Einen Baustart noch 2023 hat Niedersachsens Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Althusmann Anfang Juli vorigen Jahres im Gifhorner Schloss angekündigt für den vierspurigen Ausbau der B 4 südlich von Gifhorn. Zwingend nötig dafür ist ein Planfeststellungsbeschluss. Doch der ist noch nicht in Sicht. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bearbeitet gerade die Einwendungen der zweiten Auslegung von Unterlagen, die viereinhalb Jahre nach der ersten im Spätsommer lief.

Die erste öffentliche Auslegung der Planungsunterlagen lief vor inzwischen rund fünf Jahren. Die jahrelange Bearbeitung der mehr als 200 Einwendungen hat Änderungen ergeben, die die Landesbehörde nun erneut auslegen musste – in Fachkreisen als Deckblattauslegung bezeichnet. Die hat 40 Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und 60 von Privatleuten erbracht, so Michael Peuke, Leiter der Landesbehörde in Wolfenbüttel.

Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel: Michael Peuke Quelle: Landesbehörde für Straßenbau

Ziel der erneuten Auslegung war es, Einwendungen zu jenen aus den ursprünglichen Einwendungen erarbeiteten Änderungen zu ermöglichen, doch laut Peuke haben Einwender auch „die Themen der ursprünglichen Planung wieder aufgegriffen“. „Ein besonderer Fokus lag und liegt bei Flächeninanspruchnahmen durch die Trasse und den Kompensationsmaßnahmen, landwirtschaftlichen Themen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und der Variantenwahl/Trassenverlauf.“

Peukes Leute sind nun damit befasst, die eingegangenen Äußerungen zu prüfen und zu untersuchen, ob weitere Anpassungen der Planung möglich sind. „Daraufhin ist als nächster Verfahrensschritt eine Erörterung vorgesehen. Hieran können alle Behörden, Betroffenen, die sich zu dem Projekt geäußert haben, teilnehmen.“ Die Erörterung sei nicht öffentlich. „Danach wird abschließend über die Zulassung der Ortsumgehung entschieden, ein Planfeststellungsbeschluss zu Ende 2022 erscheint im Augenblick sehr ambitioniert.“

Doch der Planfeststellungsbeschluss ist Voraussetzung für den Baubeginn. Ebenso Voraussetzung ist die Verfügbarkeit von Flächen für die Ausgleichsmaßnahmen, die laut Peuke als erstes vorzunehmen sind. Vor dem eigentlichen Bau der Straße sind sie abzuschließen oder zumindest zu beginnen. „Die Großbaustelle (Erd- und Straßenbau) folgt danach.“

Erst Ausgleichsmaßnahmen, dann eigentlicher Straßenbau

„Die Abfolge der Bautätigkeiten wird sehr verschachtelt sein“, erläutert Peuke das Drehbuch für die Bagger, Betonmischer und Asphaltiermaschinen. „Grob kann man sagen, dass zuerst die vorzuziehenden Ausgleichsmaßnahmen hergestellt werden, dann folgen häufig die Brückenbauwerke, bevor es mit dem Erd- und Straßenbau losgeht.“ Anschließend kommen noch weitere Bepflanzungsmaßnahmen. Die Fachleute müssen Bauabschnitte bilden, damit auf der bestehenden Strecke der Verkehr aufrecht erhalten bleibt. „Der Bauzeitenplan ist zurzeit noch in Bearbeitung“, sagt Peuke.

Und die Kosten? Berechnung muss fortgeschrieben werden

Althusmann sprach im Sommer von mehr als 80 Millionen Euro Investitionen. Doch bleibt es angesichts steigender Preise und Engpässen bei Material und Fachfirmen dabei? „In der derzeitigen Kostenberechnung sind die aktuellen allgemeinen Baupreissteigerungen der letzten Jahre noch nicht enthalten, und auch die Planänderungen sind einzupassen“, so Peuke. Die Höhe der Kostensteigerung sei noch nicht ermittelt. „Daher haben wir ein Ingenieurbüro beauftragt, die Kostenberechnung auch unter Berücksichtigung der Planungsänderungen fortzuschreiben.“

Von Dirk Reitmeister