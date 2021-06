Aus zwei mach eins: Psychiatrische Tagesstätte Gifhorn legt Standorte zusammen 

Gifhorn

Der Bedarf an Betreuung bei psychischen Erkrankungen wächst – und das nicht erst seit der Corona-Pandemie. Die Psychiatrische Tagesstätte Gifhorn hat darauf reagiert – und ihre beiden Standorte in der Celler Straße sowie im Steinweg aufgelöst und in der Pyritzer Straße zusammengelegt. Derzeit werden dort 32 Menschen mit psychischen Erkrankungen betreut – in jedem Alter ab 18 Jahren.

Ein Angebot von vielen: Die „Verrückte Backstube“ ist aus dem Steinweg mit an die Pyritzer Straße gezogen. Quelle: Sebastian Preuß

2002 eröffnete die Psychiatrische Tagesstätte Gifhorn ihren Standort in der Celler Straße, 2010 folgte die Stelle am Steinweg: „Wir brauchten mehr Platz“, erklärt dazu Margit Jantzen, die Leiterin der Einrichtung. Doch schnell zeigte sich, dass die Verwaltung zweier Häuser schwierig ist. 2019 bot sich dann die Chance: Die Freie Christengemeinde zog in das Brauhaus, das Gebäude an der Pyritzer Straße wurde frei – und gekauft. Umbauten, Warten auf Genehmigungen, der Umzug: Bis zum Frühjahr dauerte es, bis das insgesamt zehnköpfige Team um Margot Jantzen dann endlich den Betrieb in den neuen Räumen aufnehmen konnte. Doch jetzt läuft es.

Eine „Verrückte Backstube“ und ein Theaterprojekt

Hauptziel des Teams ist es, den Betreuten die Teilhabe am täglichen Leben zu ermöglichen. Denn das tritt durch die Krankheiten – unter anderem Essstörungen, Depressionen, Angst- und Zwangserkrankungen, Psychosen – in den Hintergrund. Professionelle Begleitung und Unterstützung bei der Lebensplanung oder der beruflichen Wiedereingliederung, die Stabilisierung der sozialen und kulturellen Fähigkeiten können da gegensteuern.

So ist die Psychiatrische Tagesstätte Gifhorn erreichbar Depressionen, Essstörungen, Zwangs- und Angsterkrankungen, Psychosen und mehr: Viele Menschen leiden darunter, doch ihnen kann oft geholfen werden. Unter anderem durch das Team der psychiatrischen Tagesstätte Gifhorn in der Pyritzer Straße 7. Das Team ist erreichbar per E-Mail an info@gifhorner-tagesstätte.de sowie unter Tel. (0 53 71) 58 98 83 oder (0 53 71) 68 75 521. An die psychiatrische Tagesstätte Gifhorn ist auch die Ergotherapeutische Praxis im Knickwall angeschlossen. Träger der Einrichtung sind die Vereine Stellwerk aus Gifhorn sowie Die Brücke aus Uelzen. Stellwerk unterhält in Gifhorn in der Fallerslebener Straße eine Kontaktstelle für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Angegliedert sind die Einrichtung Therapeutischer Zuverdienst im Steinweg sowie vier Wohngemeinschaften mit insgesamt 13 Plätzen.

Das Angebot für Menschen mit psychischen Erkrankungen, die jetzt in der Pyritzer Straße betreut werden, ist vielfältig. Die „Verrückte Backstube“ aus dem Steinweg ist mit umgezogen und wird weiter betrieben – unter anderem. Eingerichtet wurde zudem eine Holzwerkstatt unter der Leitung von Holger Beierbach, der zwar jetzt als Erzieher arbeitet, aber in seinem ersten Beruf Zimmermann war. Er leitet auch eine Sportgruppe für Boxen und Selbstverteidigung sowie eine Fitnessgruppe. Auch ein Theaterprojekt ist im Aufbau, in Kooperation mit der Aktion Mensch. Der vom stellvertretenden Einrichtungsleiter Michael Jäger betreute Spieletreff findet ebenfalls weiter statt – wegen Corona allerdings vorerst online.

Ein Schwerpunkt der Einrichtung ist die tiergestützte Therapie. Hund, Katze, Pferd – letzteres hat eine Ausbildung zum Therapiepferd – bieten laut Margot Jantzen „für viele Betroffene die einzige Möglichkeit zu Körperkontakt.“ Denn die meisten Betreuten sind allein lebend. Und ihre Ängste angesichts der Kontaktbeschränkungen durch Corona haben zugenommen. „Dabei wirken sie ganz normal. Daher sind die Erwartungen an sie oft zu hoch, wodurch sich die Krankheiten weiter verstärken“, erklärt Ergo- und Kunsttherapeutin Mandy Landmann.

Den Menschen die Angst nehmen

Eine weitere Aufgabe des Teams ist die Aufklärung der Bevölkerung. Das passiert durch Vorträge und Seminare für Firmen und Privatleute über die angegliederte Akademie Einfluss. Neben der Aufklärung dienen diese Angebote auch dazu, den Teilnehmenden die Ängste im Umgang mit Menschen mit psychischen Erkrankungen zu nehmen. Unter anderem kooperiert die Psychiatrische Tagesstätte Gifhorn dafür auch mit einigen weiterführenden Schulen im Landkreis.

