Kästorf

Schluss, aus und vorbei: Die kleine Kästorfer Schneppelmoor-Siedlung ist schon bald Geschichte. Weil Häuser dort illegal errichtet worden sind, müssen mehr als 30 Familien raus aus den Gebäuden. Im Anschluss kommt der Abrissbagger. Die Stadt erklärt noch einmal, warum sie diesen harten Kurs steuert. Kritik der AfD weist die Verwaltung zurück.

„Das Vorgehen der Stadt ist rechtlich notwendig. Für besagten Bereich gibt es keinen Bebauungsplan. Und es gibt keine rechtliche Möglichkeit, die illegal errichteten Häuser durch das Aufstellen eines Bebauungsplanes zu legalisieren“, sagt Stadtsprecherin Annette Siemer. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf das regionale Raumordnungsprogramm. Dort sei der Bereich als Vorranggebiet „Sicherung und Sanierung von Altlasten“ festgelegt.

Anwohner wollen dauerhaftes Wohnrecht

Auszug in spätestens zwei Jahren, Abriss der Gebäude und Beseitigung des Schutts in drei Jahren auf eigene Kosten – ansonsten drohen 50.000 Euro Ordnungsgeld und auch Zwangsgelder in vierstelliger Höhe: Der Kästorfer AfD-Ratsherr Manuel Teckenburg, der selbst in der kleinen Siedlung lebt, will das nicht hinnehmen – kritisiert die Stadt und fordert stattdessen „ein dauerhaftes Wohnrecht für die dort lebenden Menschen“. Das Schneppelmoor sei für viele der Anwohnerinnen und Anwohner seit 50 Jahren ihre Heimat.

Ratsbeschluss „nicht unterlaufen“

„Die AfD wirft der Stadt vor, den Ratsbeschluss unterlaufen zu haben. Das ist falsch“, weist Siemer die Kritik von Teckenburg zurück. „Das Vorgehen widerspricht nicht dem Ratsbeschluss. Die Stadt wurde von der Politik beauftragt, einen langfristigen und rechtssicheren Stufenplan vorzulegen – dies hat sie getan“, so Siemer. Der Stufenplan sei rechtssicher und auch langfristig, da er über den Weg des Widerspruchs die Möglichkeit eröffne, Härtefälle rechtmäßig handhaben zu können.

Gesundheitsgefährdung durch vergrabene Abfälle

Die Entscheidung, nach einem längeren Diskussionsprozess den rechtswidrigen Zustand innerhalb eines Zwei-Jahres-Zeitraums zu beenden, geschehe auch aus Verantwortung für die in der Siedlung lebenden Bürgerinnen und Bürger. Siemer: „Es ist unbestritten, dass im Erdreich, auf dem die Menschen wohnen, Industrie- und Krankenhausabfälle vergraben wurden, die gesundheitsgefährdend sind.“

Da jegliche Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung anzupassen sei, könne die Stadt dort kein Baugebiet entwickeln, verweist Siemer auf die Gesetzgebung. Bauliche Nutzungen – auch solche, die im Außenbereich zulässig wären, seien nicht statthaft und könnten planungsrechtlich nicht ermöglicht oder abgesichert werden. „Das wurde auch in allen politischen Beratungen so kommuniziert“, stellt die Sprecherin der Stadt fest.

Die Verfügungen zur Nutzungsuntersagung/Beseitigungsanordnung seien den Eigentümern und Pächtern inzwischen zugestellt worden, verweist Siemer auf entsprechende Post aus dem Rathaus in dieser Woche. Die Nutzungsuntersagungen und Beseitigungsverfügungen sind für Siemer „Teil des rechtssicheren Stufenplanes zum Ablauf der Wohnberechtigungen“. Alle Betroffenen hätten jedoch die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen oder Klage zu erheben.

Bewohner müssen nun „selbst aktiv werden“

Die Verwaltung als Vermittler für Ersatzwohnraum? – Da winkt Siemer ab: „Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen selbst aktiv werden. Deshalb gewährt die Stadt auch eine lange Frist bis zum Auszug. Zwei Jahre sind ein realistischer Zeitraum, um auf dem Wohnungsmarkt eine neue Bleibe zu finden.“ Die Gefahr der Obdachlosigkeit für die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner „besteht erst einmal nicht“, so Siemer. „Aber natürlich würde die Stadt auch hier im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen.“

Von Uwe Stadtlich