Gifhorn

Eine Papier-Überweisung an einem SB-Automaten selbst einscannen: Diesen Service bietet die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg nur noch bis zum Jahresende an. Die Angebotseinschränkung in den Filialen macht besonders die älteren Kundinnen und Kunden sauer. Der Kreis-Seniorenbeirat übt scharfe Kritik. Die Sparkasse verweist auf Alternativen.

„Ich bin bereits vor zehn Tagen von einem Calberlaher über die geplante Abschaffung dieser Überweisungsmöglichkeit informiert worden – und habe sofort reagiert“, sagt Friedhelm-Hubertus Voigt, Vorsitzender des Kreisseniorenbeirates. Das Gremium, das 2020 gegründet worden ist, vertritt die Interessen tausender älterer Menschen im Landkreis Gifhorn.

Serviceangebot endet am Jahresende

Per Hinweis-Schild sei in der SB-Filiale in Calberlah über das Ende dieses Geldtransfers – das Einscannen eines ausgefüllten Überweisungsträgers am Automaten – informiert worden, so Voigt. Der Service werde im Kreis nur noch bis zum Jahresende in den Filialen der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg angeboten, hat der Chef des Kreisseniorenbeirates inzwischen in einem Telefonat herausgefunden.

„Als Begründung wurde mir dabei unter anderem mitgeteilt, dass der Wartungsdienst für diese Automaten zum Jahresende auslaufe“, so Voigt. Ein neuer Anbieter sei nicht auf dem Markt. Ferner sei ihm von einer Mitarbeiterin des Geldinstituts versichert worden, dass dieses Service-Angebot kaum noch genutzt worden sei und es zudem immer wieder Bedienfehler gegeben habe.

Kein Kontakt zum Vorstand

„Der Bitte um eine schriftliche Stellungnahme ist die Sparkasse nicht nachgekommen“, ärgert sich der 75-Jährige, der auch seit 15 Jahren an der Spitze des Seniorenbeirates der Samtgemeinde Isenbüttel steht. „Ein von mir eingefordertes Gespräch mit dem Vorstand hat ebenfalls nicht stattgefunden“, so Voigt. Der Hinweis der Sparkasse, statt dem Automaten-Einscannen in Zukunft den Überweisungsservice des Online-Bankings zu nutzen, macht den 75-Jährigen besonders ärgerlich. „Viele Seniorinnen und Senioren haben weder PC, Tablet noch Smartphone“, sieht Voigt die älteren Menschen abgehängt. Es habe bisher nicht einmal ein Rundschreiben gegeben, wirft Friedhelm-Hubertus Voigt der Sparkasse eine schlechte Informationspolitik vor.

Wer sich zukünftig dafür entscheide, die Überweisung am Schalter zu tätigen, werde dafür auch noch kräftig abkassiert. „Je nach Kontomodell müssen von den älteren Kundinnen und Kunden, die der Bank jahrzehntelang die Treue gehalten haben, dann pro Überweisung zwischen 1,50 und 3,50 Euro gezahlt werden“, hat Voigt herausgefunden. Der Kreis-Seniorenbeirat werde das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Vorstandssitzung setzen, kündigt er an.

Sparkasse bestätigt die Veränderung

Sparkassen-Sprecher Nico Rühmkorf bestätigt die „Veränderung“. „Der Betreiber der sogenannten Giro-Scanboxen hat uns seinen Service aufgekündigt. Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg hat vergeblich versucht, einen anderen adäquaten Anbieter für diese Dienstleistung zu finden – leider gibt es keine Anbieter mit einem vergleichbaren Service und einer ähnlich intuitiven und anwenderfreundlichen Bedienung“, so Rühmkorf. Die Giro-Scanboxen seien im Geschäftsgebiet Gifhorn und Wolfsburg noch bis einschließlich 27. Dezember 2021 im Einsatz. Celle verfüge über keinen derartigen Service.

Kunden können Telefon-Angebot nutzen

„Seitdem wir über die Kündigung des Betreibers informiert worden sind, gehen wir proaktiv auf unsere Kundinnen und Kunden, die die Giro-Scanboxen nutzen, zu“, versichert der Sparkassen-Sprecher. In persönlichen Gesprächen würden Alternativen erläutert. Neben der „beleghaften Überweisung am Schalter“ bestehe weiterhin die Möglichkeit, telefonische Überweisungen zu tätigen. Diese seien bei Mehrwertmodellen preisfrei.

Wie viele Menschen die Giro-Scanboxen bisher monatlich genutzt haben, verrät Rühmkorf nicht. Am Schalter demnächst für Überweisungen mehr berappen? – Der Sparkassen-Sprecher nennt auch in diesem Punkt keine konkreten Zahlen. „Die Kosten für eine beleghafte Überweisung unterscheiden sich je nach Kontovariante“, so Rühmkorf.

Von Uwe Stadtlich