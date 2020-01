Aus dem Leben einer Personenwaage

Gifhorn

Eine ungewöhnliche Lesung erlebten knapp 60 Zuhörer in der Buchhandlung Bücher Nolte in Gifhorn. Der Autor Peter Futterschneider las aus seiner im Oktober 2019 erschienenen Novelle „Schwere Zeiten – Bekenntnisse einer Waage“.

Nun könnte man vermuten, es könnte sich um ein Diätbuch oder etwas ähnliches handelt. Doch dieses Buch mag vieles sein, nur eben kein weiteres Diät-Buch. Der Autor beschreibt sein Buch ungefähr so: Roadtrip einer Waage, Szenen einer Ehe, Familiengeheimnisse hinter Badezimmertüren, Humor, Tragödie, Trauer und jede Menge skurriler Situationen.

Eine Waage mit Flokati

Die Zuhörer tauchten ab in das ungewöhnliche Leben von Waagemuth, der Personenwaage mit dem weinroten Flokati, und lauschten den vom Autor mit Witz und Ironie äußerst lebendig vorgetragenen Episoden über die Kinderstube, Hoffnungen und Träume einer Personenwaage, einen übergewichtigen Maurermeister mit Eheproblemen und Irrwege, die ins Gefängnis führen. Ein Schmankerl des Abends war eine Waage aus dem Jahr 1977 mit gelbem Gehäuse und braunem Flokati, die dem Protagonisten des Buches schon sehr nahe kam. Eine begeisterte Leserin brachte ihre Waage mit zur Lesung mit dem Hinweis, es müsse sich ganz offensichtlich um einen Urahnen von Waagemuth handeln. Auch die Entstehungsgeschichte des Buches wurde an diesem Abend gelüftet. Die kleinen Geschichten um und neben dem Buch über das Leben einer Personenwaage rundeten den Abend zum Vergnügen der Zuhörer ab.

Der Autor und das Buch

Der Autor lebt seit 1992 in Gifhorn. Seit 1995 engagiert er sich im Theaterverein Gifhorn von 1891. Über die Leidenschaft für das Theater wuchs die Leidenschaft für das geschriebene Wort. So schreibt der Gifhorner Theaterstücke für das Amateurtheater. Von Theaterstücken war der Weg zu Kurzgeschichten sowie Kinder- und Märchenbüchern nicht weit. Mit seiner Novelle über das Leben einer Waage folgt nun ein weiteres Kapitel der Freude am Schreiben.

Das Buch mit der ISBN 9 783947 083268 ist im Kelebek Verlag erschienen und überall im Buchhandel erhältlich, in Gifhorn natürlich auch bei Bücher Nolte und Dänzer. Es kostet 9,90 Euro und hat 188 Seiten.

Vier weitere Lesungen in Gifhorn geplant

Die Lesung bei Bücher Nolte war übrigens der Auftakt zu einer Benefiz-Lesetour, mit der der Autor und seine Waage in Gifhorn, Braunschweig, Wolfsburg und Berlin in diesem Jahr unterwegs sein werden. Die Lesungen werden jeweils zugunsten eines guten Zwecks veranstaltet. Die Auftaktlesung bei Bücher-Nolte kam dem Tagestreff „Moin! Moin!“ in Gifhorn zugute. In Gifhorn wird es in diesem Jahr noch vier Lesungen geben: 26. März, 19 Uhr, Haarconcept Cammarata, Torstraße 13, zugunsten der Jugendfeuerwehr Gifhorn; 25. September, 18 Uhr, Mehrgenerationenhaus Georgshof, Steinweg 20, zugunsten des Mehrgenerationenhauses; 6. November, 15.30 Uhr, Café Pöthig, Braunschweiger Straße 88, zugunsten des Kinderschutzbundes Gifhorn; 3. Dezember, 19 Uhr, Wiertz Genussvoll, Steinweg 12, zugunsten der Hospiz Stiftung.

