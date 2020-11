Aufruf des Gifhorner DRK: Blutkonserven sind knapp, Blutspender werden dringend benötigt

Landkreis Gifhorn

Masken und Desinfektionsmittel werden während der Corona-Pandemie in rauen Mengen benötigt. Eigentlich auch ein Impfstoff, aber der ist noch nicht auf dem Markt. Dabei wird leicht übersehen, dass noch etwas wichtig ist, das allerdings nicht wegen Corona gebraucht wird: Blut. Aber wegen der Pandemie werden die Vorräte derzeit knapp, warnt das DRK und ruft dazu auf, die anstehenden Blutspendetermine zu besuchen.

Die nächsten Termine und Grundsätze für eine Teilnahme Blutspenden werden derzeit noch dringender benötigt als sonst – denn durch Corona sind einige Blutspendetermine im Landkreis Gifhorn ausgefallen. Hier die anstehenden Termine: – Donnerstag, 12. November, 16 bis 20 Uhr, Steinhorst, Schützenhaus – Mittwoch, 18. November, 9 bis 19.30 Uhr, Gifhorn, Stadthalle – Mittwoch, 25. November 10 bis 19 Uhr (es gibt eine Mittagspause), Wittingen, Stadthalle Grundsätzlich kann jeder gesunde Erwachsene ab 18 Jahren Blut spenden. Erstspender sollten nicht älter als 59 Jahre sein, Mehrfachspender können nach individueller Entscheidung der Ärzte des DRK-Blutspendedienstes bis zu einem Alter von 72 Jahren (bis zum 73. Geburtstag) spenden. Frauen können viermal, Männer sogar sechsmal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden muss ein Abstand von mindestens acht Wochen liegen. Mitbringen sollten die Blutspender ihren gelben oder digitalen Unfallhilfe- und Blutspenderpass sowie einen amtlichen Lichtbildausweis.

Zwischen 12 800 und 13 500 Spender sind zwischen 2017 und 2019 jährlich im Landkreis Gifhorn zu den Blutspendeterminen des DRK gekommen. Rund 5500 Liter Blut kommen dabei jedes Jahr zusammen. Wie viel Blut im Landkreis benötigt wird, lässt sich regional schwer eingrenzen – bundesweit sind es täglich rund 15 000 Blutspenden. Die Zahlen für das Corona-Jahr 2020 hat Roland Strehmel, Pressesprecher des Gifhorner Kreisverbandes, aber noch nicht. Daher könne er auch noch nicht sagen, wie hoch der Rückgang bei der Zahl der Spender und der Blutmenge ist.

„Die Versorgungslage bei Blutkonserven ist absolut kritisch.“

Fest steht dagegen, dass es wegen Corona in diesem Jahr bereits weniger Blutspendetermine gegeben hat als üblich. „Ja, das ist tatsächlich schon vorgekommen, dass geplante Blutspendetermine verschoben oder abgesagt werden mussten. Nach etwas Umstrukturierung können die meisten Ortsvereine ihre Termine wieder stattfinden lassen. Bei ein paar wenigen sind aber nach wie vor keine Termine möglich, weil viele Helferinnen und Helfer Risikogruppen angehören beziehungsweise die gewohnten Spendenlokale die Anforderungen des Hygienekonzeptes nicht erfüllen können“, nennt Strehmel Gründe dafür.

Und er betont: „Unabhängig von Corona finden im Landkreis Gifhorn weiterhin Blutspendeaktionen in vollem Umfang statt. In der Krebstherapie und in der Notfallversorgung werden dringend Blutpräparate benötigt. Da die Bereitschaft zur Blutspende in den letzten Wochen nachgelassen hat, sind die Reserven an Blutkonserven aufgebraucht. In den kommenden Wochen bis Weihnachten brauchen wir wirklich jede Blutspenderin und jeden Blutspender. Die Versorgungslage bei Blutkonserven ist absolut kritisch.“

Es gibt wegen Corona jetzt besondere Regeln bei den Spendeterminen

Allerdings hat die Corona-Pandemie die Abläufe bei einer Blutspende deutlich verändert. So gibt es auch für Blutspendeaktionen ein qualifiziertes Hygienekonzept, dessen Vorgaben vor Ort strikt eingehalten werden müssen. Seitens des DRK-Blutspendedienstes wird darauf hingewiesen, dass die Sicherheit aller Beteiligten an oberster Stelle steht. So könne durch den an allen Stationen einzuhaltenden Mindestabstand nur eine begrenzte Zahl an Personen in die einzelnen Bereiche der Blutspende eingelassen werden. Dies führe teilweise zu Wartezeiten. Je nach örtlichen Gegebenheiten müsse auch mit einer Wartezone außerhalb des Spendelokals gerechnet werden. Wie schon im Frühjahr gibt es auch jetzt vor dem Zutritt zum Spendelokal wieder eine zusätzliche Eingangskontrolle. Ein Zutritt zu den Spenderäumen ist ohne Mund-Nasenschutz nicht möglich. Wegen Corona gibt es bei den Terminen weiterhin keinen Blutspende-Imbiss, sondern nur eine kleine Stärkung zum Mitnehmen und teilweise Einkaufsgutscheine.

Von Thorsten Behrens