Aufgedeckt: 5 Mythen rund um das Thema Heizen im Winter

Peine/Wolfsburg/Gifhorn

Ums Heizen kommt man zu dieser Jahreszeit wohl nicht drum herum. Immerhin soll es kuschelig warm sein, wenn man seine Freizeit zu Hause genießt. Doch um energiesparend und den Geldbeutel schonend zu heizen – ohne dabei auf Behaglichkeit zu verzichten - muss mit einigen Mythen rund um dieses Thema aufgeräumt werden.

Besonders im Hinblick darauf, dass die Heizung den größten Posten der Energiekosten ausmacht, sind die Einsparpotentiale groß. Rund drei Viertel der Energie eines Haushalts entfallen auf das Erwärmen der Räume und des Wassers. Hinzu kommt, dass durch das richtige Verhalten beim Heizen auch die Umwelt geschont wird, da sich der Co2-Ausstoß verringert. Detlef Schottek und Hubertus Hahn, beide Kundenberater Energie und Umwelt bei den Stadtwerken Peine, räumen mit den fünf größten Heizmythen auf und geben wertvolle Tipps.

Mythos 1: Den Thermostat voll aufdrehen, so wird es schnell warm!

„Das ist absolut falsch, aber ein Mythos, der sich sehr hartnäckig hält“, so Schottek. Grundsätzlich werde ein Heizkörper auf Stufe 2 genau so schnell warm, wie auf Stufe 5. „Mit der Heizgeschwindigkeit hat die Einordnung auf dem Thermostat absolut nichts zu tun“, erklärt er weiter und zeigt auf, wofür die Stufen auf dem Thermostat stehen – nämlich für die Temperatur, die erreicht werden soll:

Sternchen: circa 5 Grad Celsius, Frostschutz

Stufe 1: circa 12 Grad Celsius

Stufe 2: circa 16 Grad Celsius

Stufe 3: circa 20 Grad Celsius

Stufe 4: circa 24 Grad Celsius

Stufe 5: circa 28 Grad Celsius

„Ist die eingestellte Temperatur erreicht, beendet die Heizung im Grunde ihre Arbeit ganz von alleine und springt erst wieder an, wenn die Raumtemperatur sinkt“, so Hahn. Im Thermostat befindet sich ein Temperaturfühler, der auf Wärme reagiert, erklärt er. Ist eine bestimmte Raumtemperatur erreicht, schließt sich das Ventil. Ist das Ventil verdeckt, zum Beispiel durch Vorhänge, Gardinen oder Verkleidungen, schaltet es ab, obwohl der Raum die eingestellte Temperatur noch nicht erreicht hat. Daher sollte das Thermostat immer frei sein.

Wer ganz genau Kontrolle über die Temperatureinstellung haben möchte, der kann ein digitales Thermostat verwenden. „Moderne Geräte können programmiert werden, sodass zu einer bestimmten Uhrzeit, die Heizung automatisch höher gedreht wird. Was sich im Badezimmer anbietet“, ergänzt Schottek. Ein Vorteil sei dabei auch, dass man nicht vergessen kann, die Heizung herunter zu regeln, wenn man das Haus verlässt.

Mythos 2: Heizung abdrehen, wenn man das Haus verlässt!

Auch dieser Mythos hält sich in vielen Haushalten und sei grundlegend falsch. „Wenn die Heizung komplett abgedreht wird, kostet es bei einem erneuten Aufwärmen des Hauses wesentlich mehr Energie – und damit Geld“, erklären die Energieberater. Sind Möbel und Wände ausgekühlt, dauert es länger, um die Wohlfühltemperatur zu erreichen. „Es ist sinnvoller, auch bei Abwesenheit den Raum auf mindestens 15 Grad Celsius zu halten“, erläutert Schottek. „Es reicht aus, wenn in der Nacht die Temperatur um vier bis fünf Grad gesenkt wird“, sagen die Berater.

Mythos 3: In jedem Raum sollte dieselbe Temperatur herrschen!

Auch wenn der Mensch sich bei einer Raumtemperatur von 20 bis 25 Grad Celsius am wohlsten fühlt, ist es nicht erforderlich, diese Temperatur auch in allen Räumen vorzuhalten. „Aufgrund der meist kurzen Verweildauer reichen im Flur 15 bis 18 Grad Celsius aus. In der Küche sind 18 bis 20 Grad angenehm und im Schlafzimmer genügen meist schon 17 Grad. Im Badezimmer sind Temperaturen von 20 bis 23 Grad optimal“, erklärt Schottek.

Die Temperaturen an die verschiedenen Räume anzupassen, zeige sich auch schnell im Geldbeutel. „Bereits ein Grad weniger Raumtemperatur entspricht einer Energieeinsparung von sechs Prozent“, macht Hahn deutlich. Ein Absenken der Temperatur in wenig benutzten Räumen kann sich also auch finanziell lohnen.

Alternative Heizsysteme mit der KfW finanzieren Wärmepumpen oder Solaranlagen – diese alternativen Heizsysteme sind in aller Munde. Auch wenn die Anschaffung mit einer hohen Investition verbunden ist, kann auf lange Sicht gesehen viel Geld eingespart werden. Daneben gibt es immer wieder auch interessante Förderungen in Form von zinsgünstigen Krediten. Von der KfW – der Kreditanstalt für Wiederaufbau – werden immer wieder unterschiedliche Förderprogramme auferlegt, mit denen der Einsatz alternativer Heizsysteme unterstützt wird. Es gibt Förderungen für Neubauten ebenso wie für Sanierungen. Wer zum Beispiel seine Heizung auf erneuerbare Energien umstellen möchte, der kann mit dem Programm „Energieeffizient Sanierung – Ergänzungskredit“, bis zu 50 000 Euro zu einem effektiven Jahreszins von 0,78 Prozent (Stand: November 2019) erhalten. Daneben bietet die KfW unzählige weitere Kredite, die in diese Richtung gehen. Alle Informationen, vor allem auch darüber, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, sind auf der Webseite www.kfw.de detailliert beschrieben.

Mythos 4: Fenster auf Kipp stellen reicht zum Lüften aus!

Ständig gekippte Fenster sollten besser vermieden werden, denn so werden der Energieverbrauch und die Heizkosten drastisch erhöht. „Besser ist es, mit der Stoßlüftung nach ´Bedarf´ zu lüften“, sagen die Energieexperten. Im Schlafzimmer wie auch im Wohnzimmer sei es sinnvoll, am Morgen nach dem Aufstehen einmal gut durchzulüften. Im Idealfall kann ein Durchzug hergestellt werden, indem in gegenüberliegenden Räumen das Fenster zeitgleich weit geöffnet wird.

Mythos 5: Zugezogene Vorhänge halten die Wärme im Raum!

„Auf keinen Fall, das ist absolut falsch“, sagt Hahn. Genau das Gegenteil träte ein. „Wenn sich lange Vorhänge oder Möbel direkt vor dem Heizkörper befinden, kann sich die Wärme im Raum nicht ausbreiten“, erläutert er. Vorteilhafter sei es, Außenrollläden zu nutzen. Diese mindern den Wärmeverlust über die Fenster, wodurch zusätzlich Energie eingespart werden kann.

Von Kathrin Bolte