Auch in Gifhorn wird Impfstoff weggeworfen – auf Anweisung des Landes

Niedersachsen bekommt zu wenig Impfdosen pro Woche, Lieferzusagen gibt es nur für den Februar, zusätzliche Lieferungen sind für das erste Quartal bisher nicht absehbar – alles Aussagen von Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). Und trotzdem werden Impfdosen „verworfen“, wie es offiziell heißt. Weggeworfen, wie man umgangssprachlich sagen könnte. Das gilt auch für den Landkreis Gifhorn.

Dr. Carsten Gieseking, Sprecher der Hausärzte im Landkreis, machte die AZ darauf aufmerksam. Er habe es aus einer zuverlässigen Quelle erfahren, wie er berichtete. „Der Impfstoff wird in Gebinden angeliefert, aus denen erfahrene Leute bis zu sechs Impfdosen herausbekommen“, schildert Gieseking. „Wenn in einem Altenheim 32 Personen geimpft werden, bleibt also etwas über.“ Dieser Rest werde verworfen.

Dr. Carsten Gieseking würde wenigstens die erste Dosis nehmen

Für ihn ein Skandal. „Ich als Impfwilliger würde doch wenigstens die erste Dosis nehmen, selbst wenn ich keine Garantie bekäme, dass ich im erforderlichen Zeitabstand die zweite Dosis bekäme“, sagt er von sich selber. „Dann hätte ich zumindest einen gewissen Schutz.“

Auf AZ-Nachfrage erklärt Landrat Dr. Andreas Ebel, dass Restmengen der Erstimpfungen im Landkreis durchaus an andere Personen verimpft werden, die der Gruppe mit höchster Priorität angehören. „Zum Beispiel Mitarbeitende des Rettungsdienstes.“ Bei Restmengen aus der Zweitimpfung könne dieses Verfahren jedoch nicht angewendet werden.

Für jede Erstimpfung soll verlässlich der Impfstoff für die Zweitimpfung vorhanden sein

Ebel schildert das Prozedere: Das Land legt bei jeder Impfstofflieferung die identische Menge an Impfstoff für die erforderliche Zweitimpfung zurück. Diese für die zweite Impfung zurückgehaltene Menge wird dann zeitlich versetzt an das Impfzentrum ausgeliefert, um sie genau 21 Tage nach der Erstimpfung zu verabreichen. „Allerdings kann es vorkommen, dass eine Zweitimpfung zum Beispiel auf Grund einer Erkrankung nicht durchgeführt werden kann.“ Bislang habe das Land auf Anfrage des Landkreises keine Möglichkeit gesehen, den nicht verbrauchten Impfstoff für die Zweitimpfung für zusätzliche Erstimpfungen zu nutzen. „Grund hierfür ist die Festlegung des Landes, dass für jede Erstimpfung verlässlich der Impfstoff für erforderliche Zweitimpfungen zurückgelegt werden muss.“ Diese Garantie könnte das Land also für eine Erstimpfung mit Resten der Impfdosen, die für die Zweitimpfung vorgesehen waren, nicht geben. „Dies gilt nach Aussage des Landes, so lange der Lieferengpass besteht und die Lieferungen der Erst- und Zweitimpfung exakt aufeinander abgestimmt sein müssen.“

„Das ist viel zu bürokratisch gedacht, das muss doch pragmatischer gehandhabt werden!“

Für Gieseking ist dieses Argument nicht nachvollziehbar, „das ist viel zu bürokratisch gedacht, das muss doch pragmatischer gehandhabt werden!“

Der Landkreis Gifhorn habe gegenüber dem Land auf diese Problematik hingewiesen und um eine Lösung gebeten, damit kein Impfstoff weggeworfen werden muss, teilt Ebel mit. „Eine Rückmeldung steht leider noch aus.“ Bis zur endgültigen Klärung mit dem Land und um keinen Impfstoff zu verwerfen, nehme der Landkreis derzeit den übrig gebliebenen Impfstoff der Erstimpfungen und nutze diesen im Rahmen der Haltbarkeit für spätere Zweitimpfungen. Das Land habe kurzfristig einen Erlass angekündigt, in dem das Verfahren rechtssicher geklärt werden soll.

Laut Land sind die angebrochenen Impfdosen für Zweitimpfungen nicht lagerfähig

Das ändert nichts daran, dass „nach ausdrücklicher Anweisung des Landes Niedersachsen“ angebrochene Impfdosen für Zweitimpfungen verworfen werden müssen, „da sie nicht lagerfähig sind“, so Ebel.

