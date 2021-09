Gifhorn

„Corona hat das hervorgebracht, was vorher auch schon da war – wie ein Brennglas.“ Ina Hauer-Zimmermann, Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes Gifhorn, muss nicht lange überlegen, wenn es um ihr erstes persönliches Fazit der letzten eineinhalb Jahre geht. „Ärmere sind ärmer geworden.“ Alleinerziehende kämpften noch mehr als vor Corona.

Abgehängt jene, die noch nicht gut Deutsch verstehen, etwa Jugendliche in der Jugendwerkstatt. All das will sie im Blick haben, auffangen. Schnell auf Entwicklungen reagieren sei schon immer eine Stärke des Diakonischen Werks gewesen. Die Kirchenkreissozialarbeiterin erinnert etwa an die Betreuung der Spätaussiedler, die in den 1990-er Jahren kamen.

Persönliche Beratung hinter Plexiglas

Hilfe in allen Lebenslagen bietet das Team, das im Steinweg 19a beheimatet ist. In Corona-Zeiten musste vieles telefonisch oder über Videokonferenzen gemacht werden. Ina Hauer-Zimmermann springt auf und setzt sich in einer Ecke des Raumes auf einen Stuhl. Vor ihr eine Plexiglaswand. „Sehen Sie, das ist eine Beratungssituation.“ Für jemanden, der Mimik und Gestik, das Miteinander auch für die Arbeit so schätzt, sei das nur schwer zu ertragen.

„Gifhorn hat ein starkes Diakonie-Profil“

„Ja, das war schon schwer. Beerdigungen mit begrenzter Teilnehmerzahl, keine Berührung bei Taufen“, ergänzt Pastor Stephan Kühme. Er ist Beauftragter für Diakonie im Kirchenkreis und zugleich Vorsitzender des Diakonieausschusses. Aber das hat auch Corona nie verhindert: „Aktives Christentum zu leben, Ungleichheit zu erkennen.“ Er bekräftigt: „Gifhorn hat ein starkes Diakonie-Profil.“

Das Sinnbild liegt auf dem Tisch. Kaufhaus Aller, Jugendwerkstatt, Wellcome, Trauergruppen und vieles mehr sind als Angebote in dem Flyer des Diakonischen Werkes zu verzeichnen. Eine Besonderheit hat Corona hervorgebracht. „Die Angebote – sei es der Trauerspaziergang oder die Gruppe – das ist plötzlich sehr nachgefragt“, sagt Ina Hauer-Zimmermann. Diese hohe Nachfrage bleibe, vermutet sie.

„Aktuell können wir oft nur stärken und stützen“

Da werde sicher einiges aufzuarbeiten sein, wenn Corona wieder vorbei ist. „Aktuell können wir oft nur stärken und stützen, aber nicht wirklich aktivieren.“ Tipps, es doch einmal mit einem Kursus zu versuchen, sind gerade unrealistisch. Zum Aufarbeiten zählten auch die in der Pandemie entstandenen Risse in Familien und Beziehungen. Ein Gegenüber sein, zuhören und jene auffangen, die aus den Idealvorstellungen der Gesellschaft rausfallen – das ist das Anliegen.

Was die wenigsten auf dem Schirm hätten: All die vielen Hilfsangebote werden aus Kirchensteuern finanziert. Kirche biete eben viel mehr als einfach nur Glockengeläut.

Andacht anlässlich der Woche der Diakonie

Die Woche der Diakonie findet vom 5. bis zum 12. September statt. Große öffentliche Aktionen finden wegen Corona nicht statt. Für alle offen ist die Andacht zur Woche der Diakonie in St. Nicolai am Mittwoch, 8. September, um 11 Uhr.

Wer mehr über die Angebote des Diakonischen Werks im Kirchenkreis wissen möchte, kann unter Tel. (0 53 71) 94 26 26 Kontakt aufnehmen oder per Mail an dw.gifhorn@ evlka.de – das Büro im Steinweg 19a ist montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr besetzt.

Von Andrea Posselt