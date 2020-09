Landkreis Gifhorn

Ein Atommüll-Endlager in Teichgut, Vorhop oder Wittingen – seit Montag ist das zumindest theoretisch möglich. Denn in ihrem Zwischenbericht weist die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) auch einige Teilgebiete im Landkreis Gifhorn als potenzielle Standorte aus. Die Verantwortungsträger im Kreis Gifhorn wollen den weiteren Prozess bis zur endgültigen Standort-Festlegung im Auge behalten.

„Es war damit zu rechnen, dass Teile unsere Stadtgebiets mit in die Auswahl kommen“, sagt Wittingens Bürgermeister Andreas Ritter. Mit den Salzstöcken Wittingen, Vorhop und auch Waddekath im benachbarten Sachsen-Anhalt hat die BGE dort gleich drei Teilgebiete als potenzielle Atommüll-Endlager benannt. Hinzu kommen im Gifhorner Nordkreis das Teilgebiet Wesendorf, ein Bereich des Teilgebiets Nettgau und ein großes Gebiet mit Tongestein, dass sich über mehrere Bundesländer erstreckt.

Anzeige

Lesen Sie auch: Diese Gebiete im Kreis Gifhorn kommen als Atommüll-Endlager infrage

Derzeit kommen 54 Prozent der Fläche Deutschlands für das Endlager infrage

Die Bewertung der Teilgebiete erfolgt derzeit unter rein geologischen Gesichtspunkten. Das deutsche Endlager soll laut BGE unterirdisch in Salz, Ton oder Kristallin, also vor allem Granit, entstehen. 2031 soll der Standort gefunden sein, ab 2050 sollen die Behälter mit Atommüll eingelagert werden. Insgesamt kommen derzeit 54 Prozent der Fläche Deutschlands dafür infrage. „Die Chance, in Deutschland den Standort für ein Endlager für hoch radioaktive Abfälle zu finden, der Sicherheit für eine Million Jahre bietet, steht sehr gut“, sagte am Montag Stefan Studt, Vorsitzender der Geschäftsführung der BGE.

„Ich glaube da nicht dran“, sagt Wesendorfs Samtgemeindebürgermeister René Weber mit Blick auf das Teilgebiet Wesendorf. Dieses liegt im Bereich Teichgut und damit unter einem Naturschutzgebiet. „Da gäbe es eine ganze Menge Konflikte“, meint Weber, zumal für ein Endlager auch eine Menge oberirdischer Infrastruktur benötigt würde. Er will die weiteren Untersuchungen dennoch verfolgen, um im Fall der Fälle gewappnet zu sein.

Ein Teilgebiet sei nicht gleichbedeutend mit dem Endlagerstandort, betont Landrat Dr. Andreas Ebel. Der Zwischenbericht werfe „gesellschaftlich relevante Fragestellungen“ auf. Allerdings könne der Landkreis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine endgültige Einschätzung treffen und werde sich „jetzt intern mit den Zwischenergebnissen beschäftigen“.

Informationen einholen will auch Wittingens Stadtbürgermeister Andreas Ritter. „Derzeit ist alles noch sehr unkonkret, aber wir müssen uns vorbereiten“, sagt er. Dabei setzt er auch auf Hilfe vom Land Niedersachsen und Gespräche mit seinen Pendants in Sachsen-Anhalt. Denn das Teilgebiet Waddekath an der Grenze zu Wittingen müsse man unbedingt mit betrachten. Wenn es genug Informationen gebe, müsse man beraten, wie man politisch damit umgehe. „Aber ich habe die Hoffnung, dass Wittingen außen vor ist“, sagt Ritter.

Im nächsten Schritt werden die Gebiete weiter eingegrenzt

Der Zwischenbericht der BGE ist Grundlage für die Endlagersuche. Nächster Schritt ist die Eingrenzung der Teilgebiete zu Standortregionen. Dabei spielen auch Kriterien wie Besiedlungsdichte, Naturschutzgebiete, Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete oder Kulturdenkmäler eine Rolle. Die Grünen-Landtagsabgeordnete Imke Byl sagt: „Die Skepsis vor Ort sorgt dafür, dass die Regionen die wahren Wächter der Endlagersuche sind.“ Deshalb müsse der Landkreis Gifhorn bei den nun kommenden Fachkonferenzen mit starker Stimme vertreten sein. Die große Auswahl von potenziellen Standorten zeige, „dass es zu einem sicheren atomaren Endlager noch ein weiter schwieriger Weg ist“.

Von Christian Albroscheit