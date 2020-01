Ass-Dur: Da fliegt sogar ein BH auf die Bühne

Gifhorn

Was Musik-Comedy angekündigt wurde, mutete anfangs eher wie eine kleine Plauderstunde mit zwei jungen Herren an. Doch die hatten es faustdick hinter den Ohren – und schafften es sogar, dass schon zu Beginn des humoristischen Jahresabschlusses in der Gifhorner Stadthalle ein BH auf die Bühne flog.

Dominik Wagner, der alte Hase bei Ass-Dur, hatte seinen Bruder Florian mit nach Gifhorn gebracht – und ihn damit vielleicht vor der Pleite gerettet. Denn: „Wir haben für Gifhorn einen 100 000-Dollar-Auftritt in Las Vegas abgesagt. Jetzt spielen wir hier, denn wir haben das Geld für Vegas nicht zusammen bekommen. Aber Gifhorn wird ja auch das Las Vegas des Nordens genannt.“ Offenbar fiel die Reaktion des Publikums nicht so aus, wie die beiden Künstler sich das gewünscht hatten. „Das üben wir jetzt noch einmal. Wir kommen erneut auf die Bühne, und Sie begrüßen uns richtig.“ Eine Dame aus der ersten Reihe wurde noch dazu verdonnert, begeistert aufzuspringen, und auch „über einen BH, der auf die Bühne fliegt“ würde man sich freuen. Um es kurz zu machen, die Dame sprang begeistert auf und auch der BH flog.

Was grenzt an Dummheit?

Besagte Dame wurde gleich zur Publikumssprecherin ernannt. „Wer irgendwas will, kann in der Pause gerne zu ihr kommen“, forderten die Wagners die rund 400 Besucher auf – der Saal war ausverkauft. Vorher aber noch wurde die Damen genötigt, etwas von sich zu verraten: „Eine Dame fragt man ja nicht nach ihrem Alter. Deshalb wüsste ich gerne, wie viel Sie wiegen.“

In dieser Form ging es weiter mit Scherzen im Schnellfeuer. „Was grenzt an Dummheit? Mexiko und Kanada“, nahmen die beiden auch die aktuelle politische Lage in der Welt aufs Korn. Der US-Amerikanische Präsident Donald Trump lieferte nicht nur einmal die Vorlage.

Ein leichtes Thema zu Silvester

Comedy pur also, könnte man meinen. Doch damit lösten Dominik und Florian Wagner nur einen Teil ihres Versprechens ein. Der zweite Teil hieß höchste musikalische Leistung. Und dass sie diese erbringen würden, war schon nach den ersten Klängen auf dem Flügel klar, als Florian Wagner das Stück „Atemlos“ von Helene Fischer so spielte, wie es möglicherweise Wolfgang Amadeus Mozart getan haben könnte.

Angesichts des ausverkauften Saales zeigte sich Stadthallen-Geschäftsführerin Dagmar Marcks-Lübberink zuversichtlich, den Nerv des Publikums getroffen zu haben. „Das ist ein leichtes Thema, das zu Silvester sicher allen gefällt.“ Den Reaktionen der Besucher zufolge dürfte sie da richtig gelegen haben.

Von Thorsten Behrens