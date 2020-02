Gifhorn ist keine archäologische Schatztruhe wie Trier oder Troja, aber der Boden der Innenstadt bietet auch den hiesigen Altertumsforschern immer wieder spannende Geschichten. Diesmal am Cardenap.

Das finden die Archäologen am Cardenap

Kostenlos bis 15:00 Uhr Das finden die Archäologen am Cardenap