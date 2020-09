Gifhorn

Die Corona-Pandemie hat auch auf dem Ausbildungsmarkt für eine schwierige Situation gesorgt. In einer Gesprächsrunde schilderten Betroffene Arbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) die Lage vor Ort. Mehr als eineinhalb Stunden nahm sich der prominente Politiker für den Austausch in den Berufsbildenden Schulen II Zeit.

Auf der einen Seite der Fachkräftemangel, auf der anderen Seite Unternehmen, die in Corona-Zeiten nicht ausbilden: In seiner kurzen Begrüßung machte Heil gleich eingangs des kleinen Ausbildungsgipfels deutlich, welche Probleme es aktuell zu bewältigen gibt. „Wichtig ist mir , dass ich ein Gesamtbild von der Lage im Landkreis Gifhorn bekomme“, rief Heil dazu auf, ihm die Sorgen und Nöte zu schildern.

Anzeige

Home-Schooling nicht immer optimal gelaufen

Nicht alles sei im Home-Schooling optimal gelaufen, berichtete eine BBS-Schülerin – sie ist im zweiten Lehrjahr und wird zur Produktdesignerin ausgebildet – dem Arbeitsminister. Im Klassenverband müsse nun eine Menge aufgeholt werden, was zu Beginn der Corona-Pandemie versäumt worden sei. „Einen Teil der Schülerschaft konnten wir auf dem digitalen Weg gut, einen anderen Teil weniger gut erreichen“, bestätigte BBS-Abteilungsleiterin Regina Ruge die Schilderungen der jungen Auszubildenden. Um auch zukünftig auf Home-Schooling setzen zu können, sei auch eine entsprechende Schulung und Ausstattung der Lehrkräfte notwendig, appellierte sie.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Wie kompliziert dieser Weg ist, machte Schulleiter Carsten Melchert dem Minister deutlich. Entsprechende Fördergelder könnten nicht abgerufen werden, weil der Glasfaser-Anschluss zwar vor der Tür seiner Schule liege, eine Anbindung jedoch erst 2021 erfolge. Für das Handwerk gaben Michael Neuburger (Kfz-Gewerbe) und Thorsten Meyer (Obermeister Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Klempnertechnik) eine Situationsschilderung ab. „Die Beantragung der Kurzarbeit war unproblematisch und hat uns gut über die Zeit geholfen“, stellte Neuburger fest. Meyer fordert ein Umdenken und mehr Anerkennung für das Handwerk. „Momentan passt es noch, doch es wird immer schwieriger, junge Leute für diese Berufe zu begeistern.“

Keine einfache Lage auf dem Arbeitsmarkt

Weniger erfreulich waren die Zahlen, die Ulf Steinmann, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit, dem Minister vortrug. Durch Corona habe die Arbeitslosigkeit im Kreis Gifhorn um 20 Prozent zugelegt. 4800 Menschen (Vorjahreszeitraum 4000) seien aktuell ohne Beschäftigung, die Quote sei von 4,2 auf 5,0 gestiegen. Die Jugendarbeitslosigkeit sei sogar um 30 Prozent gestiegen, gleichzeitig habe es 10 Prozent weniger Stellenzugänge gegeben. Aktuell gebe es 248 unversorgte Ausbildungsplatz-Bewerber in Gifhorn.

Land und Bund müssten gemeinsam Wege und Mittel finden und diesen jungen Menschen eine Brücke in die Ausbildung bauen, wandet sich Heil an die Landtagsabgeordneten Tobias Heilmann und Philipp Raulfs (beide SPD). Dabei verwies Heil auf Anreize wie Ausbildungs- und Übernahmeprämie. „Mehr Meister und weniger Master“: Um das Interesse für handwerkliche Berufe zu wecken, regte der Arbeitsminister eine verbindliche Berufsorientierung ab der 7. Klasse an.

Der kleine Ausbildungsgipfel soll übrigens keine Eintagsfliege sein. Der Minister will die Runde in einem halben Jahr noch einmal treffen, um sich dann erneut über die Entwicklung auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt in seinem Wahlkreis zu informieren.

Von Uwe Stadtlich