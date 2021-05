Arbeitslosigkeit im Landkreis Gifhorn: Agentur für Arbeit zieht nach einem Jahr Corona Bilanz

Gifhorn

Bundesweit sollen mehr als eine Million Menschen im Zuge der Corona-Pandemie 2020 ihre Arbeit verloren haben. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor. Ein Trend, der auch den Landkreis Gifhorn getroffen, sich aber seit etwa zwei Monaten dank der Frühjahrsbelebung umgekehrt hat. Allerdings befürchtet die Agentur für Arbeit, dass es in Sachen Arbeitslosigkeit noch einmal einen Schub geben könnte.

Ulf Steinmann, Leiter Agentur für Arbeit Gifhorn. Quelle: Agentur für Arbeit Gifhorn

„Die Pandemie hat den Gifhorner Arbeitsmarkt stark getroffen. Nach einer langen Zeit sinkender Arbeitslosigkeit und steigender Beschäftigung im Landkreis führten die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise zu einem Anstieg der Arbeitslosenzahlen“, sagt Ulf Steinmann, Leiter der Agentur für Arbeit Gifhorn. Wie viele Menschen im Landkreis konkret wegen Corona ihre Arbeit verloren haben, lasse sich aber nicht sagen, so Steinmann auf AZ-Anfrage.

Im Vergleich zum letzten Monat vor Corona sind die Zahlen eindeutig

Es gibt jedoch ein Gesamtbild. So stieg die Zahl der Arbeitslosen deutlich an. Mit Stand April sind in Gifhorn 4377 Menschen arbeitslos, das sind 245 oder 5,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. „Da im April 2020 aber die Auswirkungen von Corona schon deutlich spürbar waren, kommt hier der Vergleich zum März 2020, dem letzten Monat vor Corona: Demgegenüber sind es jetzt rund 17 Prozent mehr Arbeitslose.“ Die Arbeitslosenquote liegt derzeit bei 4,6 Prozent – 0,3 Prozentpunkte höher als im Vorjahr und 0,7 Prozentpunkte über dem März 2020.

Zudem sind Aussagen darüber möglich, welche Branchen im Kreis Gifhorn die Verlierer der Pandemie sind. Leicht rückläufig war die Beschäftigung in den Branchen Information und Kommunikation, Gastgewerbe, sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (unter anderem Reisebüros, Wach- und Sicherheitsdienste), in der Metall- und Elektroindustrie sowie den sonstigen Dienstleistungen (Kunst, Erholung und Unterhaltung).

Außerdem gibt es seit Beginn der Pandemie einen Rückgang bei den gemeldeten offenen Stellen. Betroffen sind vor allem Metallbau/Metallbearbeitung, Körperpflege (Friseur, Kosmetik), Einzelhandel (Verkauf), Reinigung, Arzt und Praxis, Gastronomie. Aktuell sind der Agentur für Arbeit im Landkreis zwar 1027 offene Stellen gemeldet – 144 mehr als im April 2020. Betrachtet man aber das gesamt Jahr der Pandemie, ergibt sich ein anderes Bild: Von April 2020 bis März 2021 wurden 2511 offene Stellen gemeldet – 268 oder 9,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum April 2019 bis März 2020.

Weniger Menschen in Qualifizierungsmaßnahmen

Die aktuellen Arbeitslosenzahlen kommen laut Steinmann also nicht davon, dass vielen Menschen gekündigt wurde – von April 2020 bis März 2021 fiel die Zahl mit 3607 Menschen sogar etwas geringer aus als im Vorjahreszeitraum mit 3629 Menschen. Vielmehr haben weniger Menschen einen neuen Arbeitsplatz gefunden. So nahmen von April 2020 bis März 2021 insgesamt 2808 Menschen eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt auf. Im Vergleichszeitraum April 2019 bis März 2020 waren es 3071 Menschen. Und wegen Corona konnten weniger Menschen in Qualifizierungsmaßnahmen gebracht werden – Menschen, die sonst in der Arbeitslosenstatistik nicht aufgetaucht wären.

Von Thorsten Behrens