Arbeitsgruppe bietet erstmals Führung über Gifhorns Alten Friedhof an

Gifhorn

Der Fachbereich Kultur der Stadt Gifhorn lädt am Samstag, 16. Oktober, und Sonntag, 17. Oktober, zu öffentlichen Führungen auf den Alten Friedhof und den jüdischen Friedhof ein. Verschiedene Themenschwerpunkte vermitteln spannende Einblicke in die Gifhorner Stadtgeschichte.

Der Alte Friedhof am Weinberg ist heute eine historische Begräbnisstätte, eine Gedenkstätte der Stadt Gifhorn für die in den Kriegen des 19. und 20. Jahrhunderts gefallenen und vermissten Gifhorner sowie ein innerstädtischer Park. Eine Arbeitsgruppe von Gifhorner Lokalhistorikerinnen und -historikern hat sich rund zwei Jahre mit der Erforschung und Dokumentation des Alten Friedhofs beschäftigt. Inzwischen liegt eine Fülle an Material vor, das in einer Datenbank auf der Internetseite des Museums- und Heimatvereins Gifhorn aufbereitet wurde.

Arbeitsgruppe hat Führungen erarbeitet

Die wichtigsten und beeindruckendsten Informationen zu diesem stadtgeschichtlich bedeutsamen Ort sind ab sofort in öffentlichen Führungen erfahrbar. Zwei Mitglieder der Arbeitsgruppe, Barbara Bergau und Annette Redeker, haben eine etwa einstündige Führung erarbeitet, bei der sie anschaulich über die Geschichte des Friedhofs und der hier Bestatteten berichten. Die Führung richtet sich an alle Gifhornerinnen und Gifhorner, nicht nur an erfahrene, stadtgeschichtlich Interessierte. Die erste öffentliche Führung findet am Samstag, 16. Oktober um 14 Uhr statt. Treff ist der Friedhofseingang am Wilscher Weg. Weitere Termine sollen folgen.

Wissenswertes über den jüdischen Friedhof

Aufgrund der hohen Nachfrage bietet die Stadt Gifhorn am Sonntag, 17. Oktober, um 14.30 Uhr und um 15.45 Uhr zudem zwei weitere Führungen über den jüdischen Friedhof in Gifhorn an. Der jüdische Friedhof ist ein Privatgrundstück und außerhalb von Führungen nicht zugänglich. Es bietet sich hier also eine seltene Gelegenheit, den Ort zu erkunden. Start der rund einstündigen Führung ist am Friedhofseingang. Er befindet sich in der Lutherstraße zwischen den Hausnummern 4 und 6. Die Gäste erfahren dort Wissenswertes über die grundsätzlichen Unterschiede zwischen christlichen und jüdischen Begräbnisstätten und Bestattungsritualen. Während des Rundgangs gibt es außerdem einen Einblick in die Geschichte der einstigen jüdischen Gemeinde Gifhorns. Ein Hauptaugenmerk wird dabei auf die Familie Menke gerichtet, deren Wirken ihre Spuren in der Stadt hinterlassen hat. Männliche Besucher werden gebeten, den jüdischen Traditionen entsprechend eine Kopfbedeckung auf dem Friedhof zu tragen.

Karten für die Führungen sind für vier Euro in der Tourist-Information im Cardenap erhältlich. Für die Veranstaltungen gilt die 3G-Regel.

Von unserer Redaktion