Sexueller Missbrauch in Gifhorner Wohngruppe: Angeklagter hat Recht auf Verzugslohn

Gifhorn/Braunschweig

Das Arbeitsgericht Braunschweig hat am Mittwoch der Klage auf Verzugslohn des pädagogischen Mitarbeiters einer Gifhorner Wohngruppe stattgegeben, der sich zurzeit gemeinsam mit seiner Ehefrau und Kollegin wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs und der Misshandlung von Mädchen strafrechtlich verantworten muss. Der Mann hatte gegen seinen Arbeitgeber einen Anspruch auf Verzugslohn in Höhe von etwa 5660 Euro brutto für den Zeitraum vom 1. Februar bis zum 14. März vorigen Jahres geltend gemacht.

Der zeitliche Ablauf

Der Kläger leitete gemeinsam mit seiner Ehefrau eine Wohngruppe in Gifhorn, in der hilfebedürftige Kinder betreut wurden. Im Zusammenhang mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs und der Misshandlung weiblicher Mitglieder der Wohngruppe wurden am 28. Januar 2019 Räumlichkeiten der Wohngruppe sowie die Privaträume der Eheleute durchsucht. Die betreuten Kinder wurden in Obhut genommen und auf andere Einrichtungen verteilt. Am 30. Januar hatte der Arbeitgeber den Kläger unbezahlt von der Arbeit freigestellt. Aufgrund eines Haftbefehls vom 14. März befindet sich der Kläger seit dem 15. März in Untersuchungshaft.

Der Kläger meinte, die Voraussetzungen für eine unbezahlte Freistellung hätten für den maßgeblichen Zeitraum nicht vorgelegen. Der Arbeitgeber vertrat die Auffassung, die Entgegennahme der Arbeitsleistung sei ihm weder möglich noch zumutbar gewesen. Daher bestehe auch keine Pflicht zur Zahlung einer Vergütung.

Die Begründung

Die 1. Kammer des Arbeitsgerichts Braunschweig hat am Mittwoch der Klage des Mannes stattgegeben. Die Voraussetzungen, unter denen ausnahmsweise eine Freistellung ohne Fortzahlung der Vergütung erfolgen kann, hätten nicht vorgelegen, teilte die Pressestelle des Arbeitsgerichts mit.

Von der Redaktion