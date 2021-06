Kreis Gifhorn

Hinter der Asphaltiermaschine steigt eine Hitze auf, als würde man die Backofentür öffnen. „Heute ist es ein bisschen windig, da geht es noch“, sagt Helmut Clement. Der Vorarbeiter und seine Kollegen asphaltieren den Radweg an der Landesstraße bei Isenbüttel. Ein ganz heißer Job in diesen Tagen.

Das AZ-Thermometer liegt nur eine Minute im Fahrerhaus der Asphaltiermaschine, als Clement es wieder heraus holt und in die Kamera hält. Die Quecksilbersäule steht bei 42 Grad. Die Temperatur des frischen Asphalts schätzt Clement auf rund 200 Grad. Das koste so manche Schuhsohle. „Tauwetter der Dicken“, nennt Clement das Arbeiten bei diesen Außentemperaturen. Da hilft nur „viel trinken“. „Sechs Liter Wasser sind da nichts.“ So mancher komme auch auf zehn.

War nur kurz im Fahrerhaus der Asphaltiermaschine: Das AZ-Thermometer dokumentiert die Hitze auf der Baustelle. Quelle: Dirk Reitmeister

Früher anfangen, Mittagspause abhaken und dafür früher Feierabend machen: Das sind neben dem Trinken die Tipps der Dachdecker, um heiße Tage zu überstehen. „Wir haben kistenweise Wasser geholt“, sagt Firmenchef Fritz Henke aus Gifhorn. Teerpappe bei 80 Grad brennen? „Das sind Arbeiten, die wir jetzt tunlichst vermeiden.“ Und: „Blech wird so heiß, das können Sie nicht mehr anfassen.“ Wenn es gar nicht anders gehe, müssten die Leute vom Dach.

Da winkt Clement ab. Wenn der Heißeinbau einer Fahrbahn laufe, stoppe den auch eine Hitzewelle nicht. „Wenn wir Asphalt fahren, gibt es keine Pause“, sagt der Polier, während der neue Radweg immer näher an Isenbüttel heranwächst. „Wir haben eine Strecke, da kann man nicht anhalten. Länger als zehn Minuten kannst Du nicht anhalten, sonst gibt es Wellen im Radweg.“

Heiße Jobs: Einsätze für Feuerwehr kennen kein Hitzefrei. Wer hier tätig wird, muss topfit sein. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Einsätze für die Feuerwehr machen kein Hitzefrei. Und unter der 30 Kilogramm schweren Ausrüstung für Atemschutz wird es den Einsatzkräften schnell mollig. „Man fühlt sich schon wie in einem Brutkasten“, sagt Gifhorns Ortsbrandmeister Maik Schaffhauser. Hitze vom Feuer, Hitze von der Sonne und dann noch harte körperliche Arbeit unter dicker Spezialkleidung: Das stecken nur fitte Leute weg, weiß Schaffhauser. Nicht umsonst müssen Atemschutzgeräte-Tragende jedes Jahr in der Trainingsstrecke Fitness nachweisen und eine einsatzrealistische Übung absolvieren sowie alle drei Jahre zum ärztlichen Check.

Wie die Bäcker ihre Arbeitszeit als Vorteil erleben

In der Hitzewelle zeigt eine vermeintlich unattraktive Arbeitszeit ihre guten Seiten: „Wenn die Hitze kommt, sind unsere Bäcker zuhause“, sagt Mariola Meyer von der Bäckerei Herbert Meyer. Nachts arbeiten in der Produktion: „Das ist der Vorteil in unserem Beruf.“ Und die Filialen? Viele seien inzwischen klimatisiert, sagt Meyer. Einige Kunden trinken deshalb ihr zufolge in der Hitzewelle lieber drinnen Kaffee. Einige kleinere, ältere Filialen dagegen schließt Meyer ab 30 Grad Celsius Außentemperatur. „Davon haben wir aber nur wenige.“

„Viel trinken“: Polier Helmut Clement weiß, wie man beim Asphaltieren auch eine Hitzewelle übersteht. Quelle: Dirk Reitmeister

Irgendwann schmeckt auch das beste Wasser nicht mehr

Helmut Clement guckt skeptisch auf die Vorhersage der nächsten Tage, wenn es noch heißer werden soll. „Das wird kriminell“, sagt der Vorarbeiter und wischt sich wieder den Schweiß von der Stirn. Arbeiten bei Hitze sei man ja gewöhnt, aber: „Irgendwann hat Du die Grenze erreicht.“ Und dann schmecke auch das Wasser nicht mehr.

Von Dirk Reitmeister